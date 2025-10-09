AI熱是泡沫？IMF、英國央行、牛津經濟研究院等機構拉響警報 科技巨頭卻喊「這是工業革命」
鉅亨網編譯陳韋廷
從牛津經濟研究院的「泡沫症狀」預警，到英國央行 (BoE) 對科技股「破裂風險」的提醒，再到國際貨幣基金 (IMF) 對「金融環境收緊」的警示，全球金融市場與科技圈正圍繞 AI 投資泡沫展開密集討論。
牛津經濟研究院首席經濟學家 Adam Slater 指出，當前 AI 領域已出現典型泡沫跡象，科技股佔標普 500 指數比重近 40%，估值「顯著超出合理價值」，且市場對 AI 技術的樂觀情緒近乎狂熱，即使 AI 最終能帶來多大變革仍存在巨大不確定性。
Slater 認為，AI 的潛在回報或許是二戰後歐洲重建以來未見的「生產力爆發式成長」，但沒人能準確預測最終落點。「沒人知道 AI 最終會落在哪裡，但保持清醒，才能在熱潮中抓住真正的價值。」
麻省理工學院經濟學家 Daron Acemoglu 的最新預測則更為謹慎，認為未來 10 年美國生產力成長僅 0.7%，「有意義但不驚人」。
研究公司 Forrester 分析師 Sudha Maheshwari 表示，採購 AI 工具的企業正逐筆核查投資回報，「每個泡沫都會破裂，到 2026 年，AI 會褪去『變革皇冠』’，戴上『實用安全帽』。」
面對泡沫警告，科技巨頭態度分化。亞馬遜創辦人貝佐斯將當前熱潮定義為「工業泡沫」而非金融泡沫，認為即使破裂也會篩選出真正的贏家，社會最終會從這些發明中受益。他還類比 1990 年代生技泡沫，認為混亂中孕育著類似「救命藥物」的突破性進展。
OpenAI 執行長奧特曼雖承認「會有愚蠢的資本配置，投資過度與不足的短期波動難免」，但稱「技術將推動前所未有的經濟增長，帶來科學突破、生活質量提升，以及新的創造力表達方式」。
輝達執行長黃仁勳則聚焦算力需求說：「AI 正從回答簡單問題走向複雜推理，人人都想使用它，我們正同時經歷兩個指數級成長階段。市場對 Blackwell 晶片的需求極高，這說明我們正處於新基礎設施建設與工業革命的起點。」
主要央行也拉響警報，BoE 周三在一份報告中明確指出，AI 熱潮推高的科技股估值「可跟 2000 年網路泡高點相提並論」，若市場對 AI 影響的預期轉弱，股市尤其容易遭受衝擊。報告也列舉了電力或晶片短缺恐拖慢 AI 進展、新技術變革減少對 AI 基礎設施的需求等下行風險。
數小時後，IMF 也呼應 BoE 並警告：「全球股價因 AI 樂觀情緒飆升，但金融狀況可能突然轉向。當前估值已接近 25 年前看好網路時的水準，若出現大幅回檔，金融環境收緊將拖累全球經濟成長。」
這場爭論的本質是 AI「長期潛力」與「短期估值」的碰撞。當科技大老描繪「重塑生產力」藍圖，經濟學家與央行官員更關注「泡沫是否會破」。
