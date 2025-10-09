欣興擬發債及辦現增籌資90億元 成PCB廠境內最大籌資案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 09:09

繼臻鼎 - KY(4958-TW) 在 9 月底成功以發行海外可轉換公司債 (ECB)，募資總金額達 4 億美元（約新台幣 120.3 億元）後，欣興 (3037-TW) 向金管會送件申報將發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，擬合計籌資達 90 億元並在今 (9) 日申報生效，成為今年以來 PCB 廠境內最大規模籌資案。

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，金像電 (2368-TW) 也預計在近日送件申報將發行 90 億元可轉換公司債 (CB)。

目前欣興的股本達 152.21 億元，爲台商 PCB 廠股本最大，欣興在看好市場需求的成長，也不惜以辦理現增發行新股再立即擴張股本 3.02% 可能稀釋每股獲利，暫訂以每股 108 元申報將發行 4.6 萬張現增股，同時將發行可轉換公司債 40 億元。同時，欣興也對即將量產的泰國新廠持續投注達逾 22.5 億元的資金挹注經營。

欣興發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債 (CB)40 億元，其主辦券商爲中國信託證券。

欣興 2025 年 9 月欣興營收 113.26 億元，月減 0.27%，年增 4.51%，2025 年第三季營收爲 339.94 億元，創 11 季以來新高，季增 4.71%，年增 7.2%，與市場預期相符。

欣興 2025 年 1-9 月營收 965.5 億元年增 12.28%。欣興估計 2025 年下半年的各類產品成長性來看，AI 相關的 PCB 及載板將具較高成長動能。欣興今年下半年以來此一成長動能，主要是因客重要戶持續在 AI 市場布局，因此帶動相關產品，包括高速運算及高速傳輸訂單穩健成長。預估 2026 年毛利率可望回升。

欣興 2025 年上半年營收 625.56 億元，毛利率爲 13.22%，年減 1.47 個百分點，上半年稅後純益 9.44 億元，年減 76.57%，每股純益 0.62 元。