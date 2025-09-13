〈熱門股〉欣興營收走升獲外資連加碼力挺 股價周漲7.84%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-13 09:13

‌



欣興 (3037-TW) 8 月營收 113.56 億元，創改寫 33 個月以來新高，欣興估計下半年的各類產品成長性來看，AI 相關的 PCB 及載板將具較高成長動能，本周獲外資連續 5 日加碼買超 3.22 萬張，股價收在 144.5 元，站上所有短期均線，周漲 7.84%

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 2025 年下半年此一成長動能，主要是因客重要戶持續在 AI 市場布局，因此帶動相關產品，包括高速運算及高速傳輸訂單穩健成長。

‌



欣興 2025 年上半年營收 625.56 億元，毛利率爲 13.22%，年減 1.47 個百分點，上半年稅後純益 9.44 億元，年減 76.57%，每股純益 0.62 元。同時，積極從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。

欣興本周獲外資 5 日加碼買超 3.22 萬張，股價收在 144.5 元，並站上所有短期均線，周漲 7.84%，5 日線及月均線在 138 元糾結，也形成強力短線支撐，股價將挑戰前波高點 153.5 元。