鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-09 11:15

射頻天線廠耀登 (3138-TW)9 月營收達 1.8 億元，月增 15.3%、年增 12%，呈年月雙增表現亮眼，激勵今 (9) 日股價開高走高，最高來到 99.9 元，漲逾半根停板，一口氣突破 5 日線、10 日線、20 日線壓力，成交量較前一日放大。

〈焦點股〉耀登9月業績報喜 放量走強漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

為強化供應鏈韌性並擴大產能，耀登已於今年 7 月在越南海陽省舉行新廠動土典禮，將以筆電用天線模組為主力產品，預計在 2026 年第三季完工投產後，整體產能規模有望提升至現有的 5 倍，以鞏固全球供應鏈體系。

耀登目前已建立台灣、波蘭、越南三地產線據點，未來越南新廠將成為分散地緣風險、支撐海外訂單的重要海外基地。公司透露海外市場拓展順利，相關合作案持續推進，將成為未來營運成長的重要引擎。