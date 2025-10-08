旺季效應 欣興Q3營收339億元創11季來新高年增7.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 18:33

PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月欣興營收 113.26 億元，月減 0.27%，年增 4.51%，2025 年第三季營收爲 339.94 億元，創 11 季以來新高，季增 4.71%，年增 7.2%，與市場預期相符。

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 2025 年 1-9 月營收 965.5 億元年增 12.28%。欣興估計 2025 年下半年的各類產品成長性來看，AI 相關的 PCB 及載板將具較高成長動能。欣興今年下半年以來此一成長動能，主要是因客重要戶持續在 AI 市場布局，因此帶動相關產品，包括高速運算及高速傳輸訂單穩健成長。預估 2026 年毛利率可望回升。

欣興 2025 年上半年營收 625.56 億元，毛利率爲 13.22%，年減 1.47 個百分點，上半年稅後純益 9.44 億元，年減 76.57%，每股純益 0.62 元。

積極從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。同時，欣興泰國廠也已進入試產，第四季客戶認證小量出貨，配合記憶體及遊戲機應用等生產，並規畫泰國進入高階產品的生產。