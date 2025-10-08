泰福生物相似藥、CDMO業務貢獻 Q3營收首度突破1億元關卡

泰福 ( 6541-TW ) 今 (8) 日公告 9 月營收 8486 萬元，年月雙成長，第三季營收首度突破 1 億元，達 1.25 億元，年增 10 倍。泰福指出，受惠旗下生物相似藥 TX-01 在美國上市銷售，加上 CDMO 營收持續成長，帶動第三季營收表現。

泰福指出，第三季生物相似藥及 CDMO 業務表現亮眼，旗下生物相似藥 TX-01 由美國市場銷售夥伴 Cipla 於 9 月正式銷售出貨，加上 TX-01 加拿大市場銷售夥伴 Sandoz 市占持續提升，9 月生物相似藥的整體銷貨收入近 150 萬美元 (約 新台幣 4594 萬元)，超越 2024 全年銷貨收入。

CDMO 業務方面，也在客戶專案持續推進下，季對季成長近 50%。泰福進一步指出，位於美國聖地牙哥的廠區，正依既定時程擴建 2000 升產能，未來可支援更多後期臨床，以及商業化階段的委託製造需求。