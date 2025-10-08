鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 16:23

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營營收達 1.13 億元，月減 17.57%，年減 15.91%；2025 年 1-9 營收為 11.75 億元，相較去年同期減少 2.73%。第四季進入益張傳統出貨旺季，公司樂觀看待第四季營收維持穩健的營運表現。

益張9月營收下滑至1.13億元 估第四季營收有機會恢復成長。(鉅亨網記者張欽發攝)

益張 2025 年第三季營收 3.98 億元，季減 1.97%，年減 2.37%。益張指出，9 月營收下滑主要係歐洲市場因企業客戶在夏季普遍安排長假，導致訂單確認及出貨時程順延，影響短期營收認列。其次，部分北美客戶上半年備貨庫存較高，故使得近期新訂單動能相對趨緩。

益張主管強調，雖然短期營收受到季節性及政策性因素影響，但隨著部分製程逐步委外，可望有效提升相關產品的產能，且主要原料近期價格已降至近十年低點，將於第四季開始使用相對低價原物料，可望將進一步降低生產成本。至於新台幣匯率波動的影響，公司在新台幣兌美元匯率 30 以下時，有保留大部分美金，近期台幣回貶，有助於第二季帳列業外匯兌損失回沖。

展望第四季，進入益張傳統出貨旺季，目前歐盟客戶在長假結束後開始加大需求訂單，加上北美客戶下單仍維持正常水準，因此樂觀看待第四季營收維持穩健的營運表現。