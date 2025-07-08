泰福CDMO業務大躍進 Q2營收年增逾1倍創同期高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
泰福 (6541-TW) 受惠旗下 CDMO(委託開發代工服務) 業務大躍進，今 (8) 日公告 6 月營收 2656 萬元，年月雙增，第二季營收達 4682 萬元，年增超過 1 倍，且創下歷史同期新高。
泰福 6 月營收 2656 萬元，月增 1.27 倍，年增 9.98 倍；第二季營收 4682 萬元，季減 6%，年增 1.79 倍；累計今年上半年營收 9668 萬，年增 3.74 倍。泰福說明，第二季受到匯率波動影響，導致營收呈現季減，不過以美元計算，第二季營收約 156 萬美元，季增 3%，其中，CDMO 業務營收為 145 萬美元，季增超過 6 成。
隨著台美兩地廠區的跨國資源快速整合，加上未來美國聖地牙哥廠區建置的 2000 升產能擴充完成後，成長動能可期。
另外，泰福 6 月與國際大廠 Cipla 簽訂授權、銷售暨製造協議，推動泰福首項生物相似藥 NYPOZI 進軍美國市場，預計下半年正式推出，未來將使聖地牙哥廠區成為巨商業化量產實績的生產據點，有助提升泰福在美國當地客戶後期商業量產訂單的競爭優勢。
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