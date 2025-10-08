台驊美國客戶FBG申請破產重整 對財務和營運影響有限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-08 20:28

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (8) 日指出，重要子公司上海台驊貨運代理公司的美國客戶 FBG 集團，向美國德州南區破產法院申請破產重整(Chapter 11)，初估對其應收帳款約 2.38 億元，但實際損失金額將視重整計畫核定和後續債務清償情形而定，整體債權經評估風險可控，對財務和營運影響有限。

台驊有美國客戶申請破產重整。(鉅亨網資料照)

台驊指出，客戶為美國汽車零組件集團 First Brands Group LLC 旗下的 Brake Parts Inc.(BPI)，接獲 FBG 集團申請破產重整訊息後，上海台驊立即啟動債權盤點與風險評估，並委託美國律師了解破產程序及法律影響，以規劃債權申報和權益保全措施，確保公司權益。

截至 10 月 8 日，台驊控股和合併報表範圍內公司對 BPI 應收帳款合計約 782 萬美元 (約新台幣 2.38 億元)，主要是運輸及相關服務費用，占台驊 2025 年 6 月 30 日合併總資產約 1.12%。

其中，約 466 萬美元是 FBG 集團申請破產重整前完成運送服務的款項，目前正協同美國律師事務所評估並處理相關破產重整事宜，實際損失金額將視重整計畫核定及後續債務清償情形而定。

另約 316 萬美元為 FBG 集團申請破產重整前已依客戶指示完成裝船後產生的相關費用，部分貨櫃抵達目的港但尚未提貨，部分仍在航程中；依據承攬運送契約及相關法令，就該部分貨物依法保留留置與優先受償等權益主張，並正與客戶協商付款及後續處理事宜，將依重整進度持續評估並採取適當法律措施，以維護公司權益。