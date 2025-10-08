輝達最新要求！經濟部證實：不限北士科 將盤點適合土地 10/24前回覆
鉅亨網記者張韶雯 台北
AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 海外企業總部進駐北士科遭遇困難一案，在各界高度關注下出現重大轉機。經濟部今（8）日傍晚發布新聞，證實已接獲輝達公司委託代表的最新要求，並承諾將全力盤點符合需求的土地，目標在 10 月 24 日前提供回覆。
關於 NVIDIA（下稱輝達公司）海外企業總部進駐北士科遭遇困難一案，經濟部說明如下：
1. 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。
2. 經濟部已於昨（7) 日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於 10 月 24 日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。
3. 輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。
4. 有關輝達公司欲進駐北士科 T17、T18 的土地，內政部已於 7 月 16 日函復台北市政府可依土地徵收條例第 44 條第 1 項第 5 款及第 6 項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。
