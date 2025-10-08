營收速報 - 德宏(5475)9月營收9,882萬元年增率高達127.27％
今年1-9月累計營收為5.93億元，累計年增率52.49%。
最新價為62.2元，近5日股價上漲9.63%，相關電子零組件類指數上漲3.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+532 張
- 外資買賣超：+554 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9,882萬
|127%
|44%
|25/8
|6,849萬
|43%
|9%
|25/7
|6,300萬
|29%
|-6%
|25/6
|6,700萬
|55%
|17%
|25/5
|5,738萬
|10%
|-20%
|25/4
|7,196萬
|5%
|6%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
