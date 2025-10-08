search icon



營收速報 - 德宏(5475)9月營收9,882萬元年增率高達127.27％

鉅亨網新聞中心


德宏(5475-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9,882萬元，年增率127.27%，月增率44.28%。

今年1-9月累計營收為5.93億元，累計年增率52.49%。

最新價為62.2元，近5日股價上漲9.63%，相關電子零組件類指數上漲3.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+532 張
  • 外資買賣超：+554 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9,882萬 127% 44%
25/8 6,849萬 43% 9%
25/7 6,300萬 29% -6%
25/6 6,700萬 55% 17%
25/5 5,738萬 10% -20%
25/4 7,196萬 5% 6%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

