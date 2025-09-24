〈房產〉輝達效應發揮 北士科商辦單價衝上每坪78萬元創高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 13:54

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台並宣布進駐北投士林科技園區後，帶動這區的商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，遠雄 (5522-TW) 北士科的新商辦「遠雄商舟」6 月一口氣交易兩戶，共 446.32 坪，總價約 3.18 億元、單價 78 萬元，創下該商辦的單價新高紀錄，該商辦鄰近未來輝達總部基地，企業搶先卡位，也期盼此區形成 AI 產業聚落。

北士科商辦單價衝上每坪78萬元創高。(鉅亨網記者張欽發)

第一建經研究中心副理張菱育指出，「遠雄商舟」位在福善路，去年預售交易單價落在 65~69 萬元，但今年的交易紛紛站上 7 字頭，4 月以前單價每坪 73~75 萬元，短期內漲幅近兩成，而自從輝達宣布進駐後，該商辦最新交易單價攀高至 78 萬元，再創該商辦的單價天花板，顯示「輝達效應」的威力。目前北士科商辦單價最高的是位在文承路的「士科之芯」，單價超過 86 萬元。

‌



張菱育分析，目前已購入北士科商辦的法人，不乏有企業總部需求的科技業、電子業，以及看好此區未來發展的投資型買方，搶先卡位等待增值與獲利機會，接下來若輝達正式進駐，可望再掀起一波北士科的房市買氣。

北士科周邊蓄勢待發，不過輝達總部卻遲遲未見下一步。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，輝達相中的北士科 T17、T18 基地，地上權為新光人壽得標，土地則為台北市政府所有，因此目前仍處於三方商議的階段。根據台北市副市長李四川日前接受專訪時的說法，最有可能的執行方案，是由新壽蓋完地上物後，再將地上物移轉給輝達作為企業總部，過程中若涉及兩街廓整併，市府也會盡力協助。市府爭取輝達落腳的態度積極。