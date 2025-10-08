矽格9月營收創11個月新高 前三季小增7%
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (8) 日公佈 9 月營收，受惠客戶需求穩健向上，單月營收達 16.54 億元，月增 2.81%，年增 4.5%，創下 11 個月來新高，第三季合併營收 48.54 億元，季增 1.57%，年增 5.8%，累計前三季營收 143.18 億元，年增 7.66%。
矽格表示，9 月受惠客戶晶片持續暢旺，營收向上動能明顯。除了 AI 晶片、高速運算晶片 (HPC) 持續成長，手機晶片也爆量，加上主流記憶體晶片需求同步上揚，9 月營收創歷年同期新高紀錄。
矽格表示，因應客戶需求擴產計畫持續進行，先前追加的資本支出購置設備將陸續到位，看好隨著先進製程相關晶片需求持續爆發，半導體後市榮景可以期待。
矽格為滿足客戶訂單，先前已調升資本支出達 47 億元，調升幅度達 34%，主要就是因應 AI、HPC、CPO 及車用 IC 的測試需求，看好四大領域將是未來主要成長動能。
