蘋果供應鏈玉晶光產品組合變動 9月營收26.57億元月減年增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 17:43

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，9 月營收爲 26.57 億元，月減 1.58%，年增 2.74%，公司指出，9 月營收比 8 月少但較去年同期成長，主要還是因為旺季效應，2025 年因為 VR 模組出貨量較少，但相對有增加新的產品組合。

玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

玉晶光 2025 年第三季營收爲 77.34 億元，創 8 季以來新高，季增 61.94%，年增 3.21%； 1-9 月營收 178.31 億元，年增 0.59%。玉晶光對第四季的展望還是看新機後續需求及客戶實際拉貨為準。

同屬蘋果供應鏈的大立光 (3008-TW) 在 5 日公布的營收資訊，大立光 2025 年 9 月營收爲 62.35 億元，爲 11 個月來新高，月增 4.48%，年減 4.43%，2025 年 1-9 月營收爲 439.29 億元，年增 6.5%。依目前大立光主要客戶端拉貨力道來看，10 月業績應與 9 月相當，由於大立光營收蘋果供應鏈的先行指標，也使 接下來的相關供應鏈業績可望亮麗。

大立光在 2025 年第三季營收爲 176.77 億元，爲今年單季新高，季增 51.44%，年減 6.72%。

大立光 2025 年 9 月營收 62.35 億元，爲 11 個月來新高，月增 4.48%，也符合蘋果供應鏈主要廠商指出的蘋果 iPhone 17 系列手機在 9 月拉貨進入今年首波高峰，如蘋果 PCB 供應商華通 (2313-TW) 公布 9 月營收以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關。

華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%，2025 年 1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。