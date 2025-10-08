五年燒3兆鎂還餵不飽！企業借錢租算力 科技巨頭砸鉅資建循環 專家：算力已成AI時代的「電」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 15:30

全球 AI 領域正陷入一場瘋狂的「算力飢渴」，從加州矽谷巨頭到北京中關村，從紐約資料中心到貴州貴安新區，一場圍繞算力的基礎建設競賽已進入白熱化階段。

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」今 (8) 日刊文指出，在 OpenAI 創辦人奧特曼的構想中，若能將 AI 算力比作「食材」，人類或許能藉此攻剋癌症等難題。這場算力競賽的起點是對算力需求的指數級成長。

過去一年，微軟 Azure AI 基礎設施處理逾 100 兆 Token，較去年同期激增 5 倍，中國豆包大模型的月均 Token 使用量複合成長率達 43%，頂級大模型的迭代更堪稱「算力吞噬機」，訓練 ChatGPT-4 的算力需求是 GPT-3 的 446 倍。

中國科技巨擘華為在《智慧世界 2035》報告中預測，到 2035 年，全球算力需求將達到目前的 10 萬倍，但供給端卻步履蹣跚，算力核心依賴的 AI 晶片被輝達佔據 80% 市場份額，其 B200 晶片在亞洲長期缺貨。此外，資料中心更讓美國未來 10 年電力需求恐將翻倍，部分地區居民電費已因資料中心密集而上漲 267%。

供需失衡下，全球科技巨頭正以「鈔能力」破局。輝達宣布向 OpenAI 投資 1000 億美元，用於部署大規模算力中心訓練下一代模型。摩根士丹利預測，未來 5 年全球 AI 資料中心支出將達 3 兆美元，相當於法國 2024 年全年 GDP。

美國科技巨頭的「抱團」模式更是愈加激進，OpenAI、甲骨文、軟銀計畫投資 5000 億美元建設「星際之門」算力中心，輝達還聯合馬斯克的 xAI 成立 1000 億美元投資基金，OpenAI 與甲骨文簽訂 3000 億美元算力採購合約，這些看似獨立的合作，其實形成循環，輝達投資 OpenAI 的資金，透過 OpenAI 向甲骨文採購雲端服務、甲骨文再向輝達購買 GPU 的方式回流，既強化了生態控制，又推高了行業標準。

在這場「賣方市場」主導的競賽中，中國正走出一條特色路徑。企業端，阿里雲宣布未來三年投入逾人民幣 3800 億元建設雲端和 AI 硬體基礎設施，規模超過過去十年總和，三大營運商今年上半年資本支出合計逾千億元，重點投向算力領域。

政策層面，中國「東數西算」工程透過頂層設計織就全國算力網路，8 個樞紐節點、10 個資料中心集群涵蓋 14 個省份，提供全中國八成智慧算力。西部樞紐因地廣人稀、能源豐沛，承擔高能耗模型訓練，東部則聚焦低能耗推理，緩解資源錯配。

安徽蕪湖「中華數島」是典型案例，這座由華為、中國移動、中國聯通與中國電信等一批領軍企業營運的 AI 資料中心集群，被稱為「中國版星際之門」，既是「東數西算」的關鍵節點，也印證了中國「政府搭台、企業唱戲」的協同模式。

技術攻關上，中國企業選擇「性價比」路線。華為、阿里雲加速研發適配大模型的專用晶片，DeepSeek-R1 推理模型僅用 512 塊輝達 H800 晶片便實現高效訓練，對比 GPT-4 依賴的 25000 張 A100 晶片，展現出資源優化潛力。

更重要的是，這種「頂層設計 + 垂直創新」的生態，催生了醫療、金融、政務等領域的應用，跟美國由主要通用大模型主導的路徑形成差異。

但算力競賽的終點遠未抵達。貝恩報告顯示，若想滿足 2030 年的 AI 運算需求，全球 AI 產業每年得有 2 兆美元的營收進帳，但即便把 AI 相關成本效益計入，資金缺口仍將高達 8000 億美元。

許多算力不足的企業、機構只能向雲端運算平台、營運商或第三方資料中心「借」算力，甚至形成一個新興產業：算力租賃。根據海外顧問公司 Verified Market Research 預測，到 2033 年全球算力租賃市場規模將激增至 128 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 13.4%，但如此巨大的缺口，千億美元等級的投入還遠遠不夠。

從矽谷的千億級投資到中國的「東數西算」，從晶片研發的「大力出奇蹟」到應用層的「小口深挖」，全球算力基礎建設已超越單純的技術競賽，演變為一場關乎未來科技話語權的戰略佈局。