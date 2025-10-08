鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 12:00

三年蟄伏一場空！擎天柱被「手」拖垮 馬斯克年初喊產量至少5千台目標不斷下調（圖：Shutterstock）

外媒周三 (8 日) 引述兩位消息人士報導指出，受限於機器人「手部」研發進展艱難，特斯拉已放棄今年生產數千台機器人的計畫。這一調整標誌著擎天柱計畫的量產雄心經歷劇烈下挫。

今年初，特斯拉曾打算將對年產量從 2024 年的數十台提升至數千台，馬斯克 3 月在內部會議上更激進地將目標推高至「至少 5000 台」。

然而，上述時間表從一開始便遭專案團隊質疑，員工多次反應擴張節奏過於樂觀。數月後產量目標先是被削減至 2000 台。到了今夏，團隊進一步向馬斯克報告稱即便勉強造出 2000 台，因「手部」有功能缺陷，機器人實際實用性將大打折扣，最終促使特斯拉徹底擱置今年內量產的計畫，轉而集中資源攻克手部設計及其他技術改進。

馬斯克上月在一個播客節目中說：「包括前臂在內的手部，是整個機器人工程難度的主要部分。」

伴隨量產延期，專案核心領導階層亦出現變動，原擎天柱工程負責人 Milan Kovac 已在 6 月離職，目前由三位高階主管分責，Konstantinos Laskaris 負責硬體設計，Ashok Elluswamy 與 Lars Moravy 分別負責軟體與製造，後兩人同時兼任特斯拉汽車業務職務。

儘管短期受挫，馬斯克為擎天柱描繪的願景依然宏大。他不僅希望擎天柱未來能登上 SpaceX 明年底的火星飛船，更打算與 xAI 深度整合，打造可取代白領甚至科學家的「機器人科學家」。

不過，業界對「火星計畫」存疑，目前擎天柱專為地球室內環境設計，若要在火星零下 62 攝氏度的極端低溫中作業，必須重新設計熱管理系統並配備特製宇航服，技術難度極大，而藉助 xAI 的 Grok 模型成為「實驗室科學家」，仍設想在內部討論的遠期階段。

目前，擎天柱在特斯拉工廠的應用僅限於分類電池、安全巡邏等基礎重複勞動，研發核心邏輯是藉助網路數十億人類活動影片訓練機器人，但將這些非結構化資料轉化為有效指令仍是巨大挑戰，現階段主要依賴員工家務、行走等活動影片進行訓練。

值得關注的是，特斯拉在人形機器人領域並非「獨行俠」。Meta、亞馬遜等科技巨頭已紛紛入局，Figure AI、1X 等新創公司更獲數十億美元融資。