日本央行行長植田和男自本週四 (8 日) 起進入他五年任期的後半段。在反對升息的高市早苗贏得執政黨領導權後，他將面臨更嚴峻的政治挑戰。

升息得罪新首相、不升恐讓日元跳水 植田和男每一步都像賭博。（圖：REUTERS/TPG）

植田目前已深陷兩難。日本央行似乎正準備在本月稍晚，進行 1 月以來的首次升息。然而，在高市勝出之後，如果植田堅持升息，他很可能激怒這位首相，而首相未來可能會進一步干預日銀的決策。

植田可能會發現，任期後半的焦點，將不僅在於他能將利率拉高到什麼程度，更在於他捍衛日本央行獨立自主底線的能力。

NLI 綜合研究所首席經濟學家上野剛 (Tsuyoshi Ueno) 表示，鑒於近期穩健的經濟數據和日本央行的政策信號，原先預期 10 月份升息的可能性越來越大。但隨著高市勝出，這個機率已經消散了。未來要升息會更棘手。

隨著日本逐漸習慣通膨的回歸，植田勢必將努力清理日本央行大規模刺激方案的殘留影響。在任期還未過半前，他已大幅超越市場預期：取消了日銀對公債殖利率曲線的控制、限縮了其鉅額的購債行動，並終止購入其他風險資產，甚至還有出脫指數股票型基金（ETF）的計畫。

在此期間，植田大致上未受到政府決策者的掣肘。面對持續性的通膨，以溫和漸進的方式讓利率脫離負利率區間，對市場來說是順理成章的事。



然而，高市早苗的出現帶來了變數。去年，她曾形容日銀的升息舉動是「愚蠢的」，這番評論給投資人留下強烈印象：一旦她成為首相，就會踩下升息的煞車。預計她將在 10 月中旬的國會投票中，被選為新一任首相。

上野剛表示，植田在任期上半段表現亮眼，但有了高市，他的挑戰將會更為艱鉅。日銀將必須擔憂，高市是否會在每次考慮改變政策時，都想介入干預。

高市的勝選導致交易員對日銀本月採取行動的預期急劇滑落。上週隔夜指數交換（OIS）顯示 10 月升息的機率仍高達 68%。然而，截至 7 日，這一可能性已大跌至僅略高於 20%。

此外，高市與植田都需要關注美國未來的政策，包括聯準會和川普總統的觀點，特別是如果日元進一步貶值的話。川普曾多次聲稱日本操縱匯率以謀取自身利益；美國財長 8 月時也提及日本央行的行動落後於趨勢。

摩根大通分析師則警告，日本央行可能犯下與聯準會同樣的錯誤，任由通膨過高而不採取行動。此外，植田出售交易所交易基金（ETF）的計畫也令人擔憂。對許多經濟學家和政界人士來說，耗費一個多世紀似乎太長了。