2025-10-07

日本政壇震撼彈！高市早苗意外當選自民黨有史以來首位女性總裁，市場普遍預期她將成為日本首位女首相，延續寬鬆財政與貨幣政策立場。消息一出，市場反應熱烈，日經 225 指數 10 月 6 日飆漲逾 4%，創下歷史新高，東證股價指數亦有 3.1% 漲幅，今 (7) 日漲勢延續，日元兌美元則貶破 150 大關，顯示資金對日本股市的信心迅速升溫。台股昨天休市一天，富邦日本 ETF (00645-TW) 今天開盤展開補漲，盤中勁揚超過 4%，市價最高觸及 45.65 元，刷新歷史新高紀錄。

〈焦點股〉「高市交易」熱潮助攻日股起飛 00645補漲狂飆逾4%創新高。(圖:shutterstock)

富邦日本 ETF (00645-TW) 經理人謝恩雅表示，高市早苗在擔任經濟國防安全大臣期間，積極推動《經濟安全保障法案》，強調確保半導體、稀土、資料中心等戰略物資的國內供應能力。面對地緣政治風險升溫，她主張強化國產技術、基礎建設，並積極投入航太、量子技術等先端領域，展現由國家主導技術革新的強勢姿態，獲得保守派大力支持。相關概念股可望受惠，成為日股新一波成長焦點。

謝恩雅指出，高市的政策立場被視為「女版安倍經濟學」，延續寬鬆財政與貨幣政策，對外資而言更具吸引力。目前日本股市相對美股與全球股市並不被高估，且已部分反映政策寬鬆預期，具備中長期投資價值。建議投資人可透過市值型日股 ETF 分批布局，或採定時定額方式參與「高市交易」行情。

針對匯率風險，日元走貶雖有利日股，但對持有日元資產的投資人而言，可能面臨匯損壓力。富邦日本 ETF 採匯率避險設計，以新台幣計價，有望降低匯率波動影響。