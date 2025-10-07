拒給川普要的5500億美元還想重談關稅協議 高市能打破日本首相短命魔咒？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 12:10

日本執政的自民黨上周六 (4 日) 確定高市早苗為第十一任首相候選人，這位立場強硬的保守派女政客幾乎鐵定成為日本首位女性首相，但她剛踏上仕途，就陷入「時間與政策」的雙重壓力，既要應對高通膨高企、Z 世代選民躁動、中國影響力上升及川普的挑戰，更要面對「短命魔咒」，因過去 20 年八位首相任期未滿一年，即將卸任的石破茂已是第十任。

拒給川普要的5500億美元 還想重談關稅協議 高市能否打破日本首相短命魔咒？（圖取自高市早苗X官方帳號）

高市早苗的經濟政策很可能延續導師、已故日本前首相安倍晉三的「安倍經濟學」套路，也就是透過量化寬鬆推低日元、財政刺激拉動成長，但這套已推行十餘年的政策，讓日本債務佔 GDP 比重攀升至 260%，成為已開發國家中債務負擔最重的國家。

‌



日元兌美元近日回落至 150 日元大官附近，國債市場也拉響警報，20 年債殖利率升至 1999 年來最高，因市場擔憂財政寬鬆將再加碼。

更棘手的是，自民黨在國會兩院均未掌握多數席位，高市早苗需拉攏反對黨才能組閣，而對方已提出減稅要求，進一步擠壓財政騰挪空間。

對外關係上，川普是繞不開的變數。川普長期將美國經濟問題歸咎於日本，當前焦點雖轉向中國，但日本仍是川普「亞洲掠奪論」的重要靶子。

高市早苗上月暗示可能重新談判 7 月達成的美日關稅協議，尤其反對川普要求的 5500 億美元「簽約獎金」。若她既推動日元貶值並拒對美投資 5500 億美元，恐將觸怒川普。

不過，高市也可能延續安倍時期的對美順從，以換取政治支持。

國內議題上，高市早苗的性別立場充滿矛盾，希望打破日本女性長期面臨的「職場天花板」，卻堅決反對已婚夫婦使用不同姓氏、反對同婚。目前，日本性別平等指數已跌至全球 148 個國家的 118 位。

更迫切的是，日本經濟需要新動能，刺激新創企業、打破官僚僵化，但高市早苗似乎更傾向於重施「安倍經濟學」的老路，而非解決「動物精神」缺失的結構性問題。

若高市無法打破日相任期短命的魔咒，她可能淪為「日本特拉斯」，像英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 那樣因政策引發市場恐慌匆匆下台。