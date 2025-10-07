營收速報 - 志聖(2467)9月營收4.96億元年增率高達48.78％
今年1-9月累計營收為43.55億元，累計年增率25.05%。
最新價為193元，近5日股價上漲2.41%，相關零組件業上漲7.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+524 張
- 外資買賣超：+802 張
- 投信買賣超：-299 張
- 自營商買賣超：+21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.96億
|49%
|-8%
|25/8
|5.39億
|51%
|7%
|25/7
|5.02億
|38%
|12%
|25/6
|4.48億
|-15%
|-24%
|25/5
|5.86億
|47%
|23%
|25/4
|4.77億
|12%
|-5%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
