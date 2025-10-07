search icon



營收速報 - 志聖(2467)9月營收4.96億元年增率高達48.78％

鉅亨網新聞中心


志聖(2467-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.96億元，年增率48.78%，月增率-7.97%。

今年1-9月累計營收為43.55億元，累計年增率25.05%。

最新價為193元，近5日股價上漲2.41%，相關零組件業上漲7.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+524 張
  • 外資買賣超：+802 張
  • 投信買賣超：-299 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.96億 49% -8%
25/8 5.39億 51% 7%
25/7 5.02億 38% 12%
25/6 4.48億 -15% -24%
25/5 5.86億 47% 23%
25/4 4.77億 12% -5%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
志聖193+0.78%
美元/台幣30.520+0.34%

