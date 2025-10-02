美光平均報價上漲20% 群聯出關飆漲停796元創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 帶動記憶體需求大增，包括 HDD、SSD、DRAM 都傳出供需緊張，而美光 (MU-US) 繼先前暫停報價後，近日也恢復報價，平均漲幅約達 20%，也再度為市場注入強心針，帶動群聯 (8299-TW) 今 (2) 日一出關就飆上漲停板 796 元，創下新天價。
業界指出，隨著 AI 運算需求增加，運算跟儲存間的關係變得更加緊密，運算除了需要高頻寬記憶體 HBM 與 DRAM 外，本地的 SSD 也需要升級，以滿足低延遲存取，資料運算完後，再與 SSD、HDD 連接，以處理訓練和推論所需的海量資料。
隨著每層記憶體全面升級，也帶動各類記憶體需求大幅增長，進來就因伺服器所需的記憶體對消費性記憶體產生排擠效應，讓記憶體產業迎來超級循環，各類產品皆出現漲價情形，也讓台廠相關業者大啖漲價紅利。
記憶體概念股今日也全面走強，包括群聯、廣穎 (4973-TW) 雙雙亮燈漲停，指標股南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 也都有半根以上漲幅，其他如凌航 (3135-TW)、威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW) 都強勢表態。
