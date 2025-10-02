美光平均報價上漲20% 群聯出關飆漲停796元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-02 13:20

‌



隨著 AI 帶動記憶體需求大增，包括 HDD、SSD、DRAM 都傳出供需緊張，而美光 (MU-US) 繼先前暫停報價後，近日也恢復報價，平均漲幅約達 20%，也再度為市場注入強心針，帶動群聯 (8299-TW) 今 (2) 日一出關就飆上漲停板 796 元，創下新天價。

台灣美光台中廠區。(業者提供)

業界指出，隨著 AI 運算需求增加，運算跟儲存間的關係變得更加緊密，運算除了需要高頻寬記憶體 HBM 與 DRAM 外，本地的 SSD 也需要升級，以滿足低延遲存取，資料運算完後，再與 SSD、HDD 連接，以處理訓練和推論所需的海量資料。

‌

