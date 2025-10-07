研調：2025至2030年全球伺服器出貨CAGR估5.1% 今年年增有望優於預期
鉅亨網記者劉玟妤 台北
DIGITIMES 預估，2025 至 2030 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將為 5.1%，其中，今年北美大型雲端業者除大舉採購高階 AI 伺服器外，同時也未放緩通用型伺服器的採購，認為今年年增率有望優於預期。
DIGITIMES 指出，2026 年全球伺服器出貨成長速度將放緩，不過因一般企業採購復甦，可望刺激品牌商出貨；2027 年，AI 與通用型伺服器相關技術皆有顯著進展，預期 2027 年將成為伺服器出貨年增最高的一年；2028 至 2029 年伺服器出貨成長將再度減緩；2030 年在 CPO 技術全面成熟下，可望顯著降低能耗，並帶動新一波伺服器更新需求。
DIGITIMES 觀察主要業者出貨表現，採購白牌伺服器為主的大型雲端業者未來 5 年採購量占整體伺服器出貨比重，預期在 2025 年達到相對高點，之後將緩慢下降至 55%，並維持此占比。
DIGITIMES 進一步指出，美系與中系品牌商 2026 年出貨預期將有較顯著的反彈，2028 年後，因生成式 AI 應用在各領域逐漸成熟，掌握高、中、低階及邊緣 AI 伺服器方案的品商有機會重回市場出貨焦點。
AI 伺服器出貨部分，DIGITIMES 預估 2025 年高階 AI 伺服器出貨 109 萬台，2026 年出貨將成長至 130 萬台，年增率將下降。DIGIYIMES 說明，由於輝達 (NVDA-US)Vera Rubin 因各方面技術跨度較高，恐怕使其無法於 2026 年下半年顯著放量，加上大型雲端業者 2024 至 2025 年 AI 運算力部署較高，將影響 2026 年採購力道。
