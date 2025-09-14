美光帶頭調漲DRAM報價2至3成 台廠營運迎漲風

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-14 12:05

‌



記憶體市場近期因供需急遽變化，NAND 與 DRAM 市場同步轉旺。美光 (MU-US) 近期傳出調漲 DRAM 價格 20% 至 30%，並自 9 月 12 日起暫停一周報價，顯示需求遠超預期。業界也已證實，並看好美光開出漲價第一槍後，市場將掀起新一波搶貨潮，漲勢將從 DDR4 擴大延燒至 DDR5。

美光示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

‌



美光上周傳出通知客戶，DRAM 產品包括 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等，將自 9 月 12 日起暫停所有報價一周，相關產品平均漲幅估計達 20-30%，且應用除了消費性電子與工業級外，汽車電子類別產品漲幅更上看 70%。

業界認為，隨著 AI 雲端需求急速攀升，DRAM 業者重心皆轉往 HBM，隨著新一代 HBM4 即將問世，不僅是封裝形式升級，也將進一步搭配先進製程的邏輯晶片，讓 DRAM 產品面臨製程轉換與產能挑戰，都可能是 DRAM 市場出現供給缺口的原因之一。

業界指出，此次美光的策略即是因盤點客戶給予的需求後，觀察到重大的供應短缺，因此緊急暫停所有產品報價，更預計在後續調漲售價，預計此舉也將帶旺記憶體供應鏈。