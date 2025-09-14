美光帶頭調漲DRAM報價2至3成 台廠營運迎漲風
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體市場近期因供需急遽變化，NAND 與 DRAM 市場同步轉旺。美光 (MU-US) 近期傳出調漲 DRAM 價格 20% 至 30%，並自 9 月 12 日起暫停一周報價，顯示需求遠超預期。業界也已證實，並看好美光開出漲價第一槍後，市場將掀起新一波搶貨潮，漲勢將從 DDR4 擴大延燒至 DDR5。
業界預期，隨著美光開出漲價第一槍，台廠也可望跟進，有助南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 進一步調漲價格，模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、創見 (2451-TW) 等也將同步大啖 DRAM 漲價潮。
美光上周傳出通知客戶，DRAM 產品包括 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等，將自 9 月 12 日起暫停所有報價一周，相關產品平均漲幅估計達 20-30%，且應用除了消費性電子與工業級外，汽車電子類別產品漲幅更上看 70%。
業界認為，隨著 AI 雲端需求急速攀升，DRAM 業者重心皆轉往 HBM，隨著新一代 HBM4 即將問世，不僅是封裝形式升級，也將進一步搭配先進製程的邏輯晶片，讓 DRAM 產品面臨製程轉換與產能挑戰，都可能是 DRAM 市場出現供給缺口的原因之一。
業界指出，此次美光的策略即是因盤點客戶給予的需求後，觀察到重大的供應短缺，因此緊急暫停所有產品報價，更預計在後續調漲售價，預計此舉也將帶旺記憶體供應鏈。
觀察近來市況，隨著 AI 滲透率不斷提升，大容量記憶體需求激增，NAND 市場也有相同走勢，SanDisk 上周宣布漲價，中國長江存儲更傳出第四季將調漲價格，而 DRAM 方面，DDR4 自年中起一路走高，現在美光再出招，將再次加速記憶體市場漲勢。
