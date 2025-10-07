鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-07 14:21

台北股市今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 股價大幅拉升下，連續三個交易日飆出新高，加上 PCB、記憶體蘋果概念股及 AI 等權值股的蓄積量能上攻，終場大盤收盤上漲 450.89 點，收盤報 27211.95 點，市場成交值 5562.04 億元，而台積電單一個股成交值高達 548 億元，獨占集中市場大盤的 9.85%。

〈台股盤後〉台積電帶飛台股連3交易日飆新高 大漲450點收27211點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台積電今天上漲 35 元或 2.5%，貢獻集中市場加權股價指數點數高達 271 點。

資深證券分析師黃漢成指出，台股仍將呈現高檔震盪格局， 強勢股如 PCB 等類股仍高速輪動；而資深證券分析師簡伯儀則認為台股高檔震盪走勢中，要留意 OTC 個股下跌家數高於上漲家數，在高檔可能面對獲利了結的出籠之下，投資風險也日益增加。

台北股市大盤在秋節連假之後，今天早盤開盤即站上 27000 點，開盤點位 27029.28，最高在 27301.42 點，最低 27017.08 點，終場大盤收盤上漲 450.89 點，收盤報 27211.95 點，市場成交值 5562.04 億元，電子股指數上漲 2.05%，占大盤成交值 75.18%；航運類股上漲 0.03%，成交值占大盤 1.11%，金融股指數上漲 0.11%，占大盤成交值 2.19%。

台股電子股精神領袖台積電表現強勢，單一個股成交值高達 548 億元，台積電收盤上漲 35 元或 2.5%，貢獻集中市場加權股價指數點數高達 271 點；鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 的表現強勢以上漲作收，聯發科 (2454-TW) 以上漲 5 元 0.38% 作收，收盤價報 1325 元。

蘋果已在 9 月 10 日發表新旗艦機，概念股大立光 (3008-TW) 今收盤上漲 130 元 5.45%，成交量放大到 1436 張，同樣蘋果供應鏈的 PCB 廠華通 (2313-TW) 也爆發大量，收盤上漲 5 元 6.59%，玉晶光 (3406-TW) 今天收盤上漲 20 元 4.65%，收盤報 450.5 元， 特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 收盤上漲 6 元或 3.87%，今天收盤價報 161 元。