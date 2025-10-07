PCB鑽針廠尖點9月、Q3營收同創新高 持續擴產因應市場需求

‌



尖點進行產能擴張因應市場需求，目前尖點科技對鑽針、鍍膜及代鑽孔服務的產能都正進行擴產，其中最明確的是鑽針月產能將由每月 3100 萬支擴產到 3500 萬支，增加幅度約 12.9%，新增鑽針產能將在 2026 年 1 月到位，而由白針加工鍍膜的製程的能量也將進行擴大；同時，在爲 PCB 廠的代鑽孔服務產能在台灣、中國大陸及泰國都放大之中。