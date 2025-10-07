PCB鑽針廠尖點9月、Q3營收同創新高 持續擴產因應市場需求
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 市場需求在回升之中，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，今 (7) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收再以 4.18 億元績創新高，月增 7.34%，年增 29.91%，1-9 月營收 30.69 億元，年增 18.57%。
尖點 2025 年第三季營收以 11.69 億元創新高，季增 15.39%，年增 21.51%。
尖點總經理林若萍在先前法說會中表示、尖點將進行鑽針及鍍膜產能擴產。
尖點科技 2025 年第二季營收 10.19 億元，毛利率 29.44%，季增 3.63 個百分點，年增 2.93 個百分點，稅後純益 7835 萬元，季增 50.8%，年增 15.7%，每股純益 0.55 元。 1-6 月營收爲 19.13 億元，毛利率 27.74%，年增 2.97 個百分點，上半年稅後純益爲 1.3 億元，年增 46.35%，每股純益爲 0.91 元。
尖點進行產能擴張因應市場需求，目前尖點科技對鑽針、鍍膜及代鑽孔服務的產能都正進行擴產，其中最明確的是鑽針月產能將由每月 3100 萬支擴產到 3500 萬支，增加幅度約 12.9%，新增鑽針產能將在 2026 年 1 月到位，而由白針加工鍍膜的製程的能量也將進行擴大；同時，在爲 PCB 廠的代鑽孔服務產能在台灣、中國大陸及泰國都放大之中。
由於鑽針由白針加工鍍膜對產品的加值效益極高，林若萍指出，尖點科技對鍍鑽針的銷售將以超越總銷售 50% 爲目標。尖點 2024 年資本支出達 5.88 億元，主要在支應泰國廠的建廠需求，尖點 2025 年上半年資本支出 1.9 億元，下半年加速投資鑽針、鍍膜就產及代鑽孔服務產能，估計全年資本支出達 5-6 億元，與去年相當。
