〈焦點股〉台玻飆風再起亮燈漲停 坐擁玻纖布、AI需求強勁雙題材

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-07 12:06

隨著 AI 伺服器需求火熱，持續推升台廠 PCB(印刷電路板) 近期題材轉強，台玻 (1802-TW) 因手握第一代、第二代 Low DK 和 Low CTE 等高階玻纖布的客戶產品認證下，今 (7) 日盤中在大單持續敲進下，股價一度燈燈攻上漲停價 30.55 元，成交量也擴增到 13.8 萬張。

台玻董事長林伯豐。(鉅亨網資料照)

業界人士表示，看好台玻切入 AI 供應鏈，預期高階玻纖布市佔率將逐步提升。加上日本三井金屬對外表示，市場需求持續增加，產品將朝高階方向發展，本 (10) 月起調漲高階產品線價格，有望推升台波的漲價趨勢。

法人指出，包括 AI 大廠輝達旗艦晶片 GB300、200 在今年出貨量大增，也引發上游關鍵材料的供應緊張，用於製造耐高溫、高性能電路板的低介電玻纖布出現短缺及上調報價，此波訂單外溢潮，有望流向台玻等玻纖布上游供應商。