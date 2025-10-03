search icon



〈台股盤後〉台積電衝上1400元 中秋前收26761點史高 周線大漲1180點

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (3) 日在台積電衝上 1400 元新天價下，收盤大漲 382.67 點，趕在中秋連假前同步收在歷史新高 26761.06 點，成交金額 4630.9 億元；本周 4 個交易日台股上漲 1180 點或 4.6%。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電登1400元新天價 大漲382點收26761.06點歷史最高。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 今日上漲 35 元或 2.56%，收在歷史最高價 1400 元，單周上漲 100 元或 7.7%。其餘權值股來看，聯發科 (2454-TW) 漲 3%、AI 股表現強勢，鴻海 (2317-TW) 收漲、台達電 (2330-TW) 漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲 2%、技嘉也漲 4%。


高價股方面，緯穎 (6669-TW) 漲 4%、奇鋐 (3017-TW) 也 半根停板，貿聯 - KY(3665-TW) 漲 3%；另外，南電 (8046-TW) 亮燈漲停，記憶體族群表現強勢，華邦電 (2344-TW) 漲 7.8%、南亞科 (2408-TW) 漲 4%。

不過，文曄 (3036-TW)、嘉澤 (3533-TW)、健策 (3653-TW) 跌逾 3%；非電族群方面，台塑四寶同步走弱，台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 均跌逾 3%，康霈 *(6919-TW)、億豐 (8464-TW) 等也跌 3%，在大盤創高下相對弱勢。

台股首頁我要存股
台積電1400+2.56%
聯發科1320+3.13%
康霈*178.5-3.77%
台化27.5-3.00%
台塑化38.4-3.52%
健策2380-3.64%
嘉澤1510-3.82%
文曄134-3.94%
南亞科83+4.14%
華邦電38.8+7.78%
南電254+9.96%
貿聯-KY1060+3.41%
奇鋐1165+5.91%
緯穎3465+4.52%
廣達300+2.04%
鴻海226.5+0.44%
億豐413.5-3.16%

