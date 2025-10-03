〈台股盤後〉台積電衝上1400元 中秋前收26761點史高 周線大漲1180點

台股今 (3) 日在台積電衝上 1400 元新天價下，收盤大漲 382.67 點，趕在中秋連假前同步收在歷史新高 26761.06 點，成交金額 4630.9 億元；本周 4 個交易日台股上漲 1180 點或 4.6%。