〈台股盤後〉台積電衝上1400元 中秋前收26761點史高 周線大漲1180點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (3) 日在台積電衝上 1400 元新天價下，收盤大漲 382.67 點，趕在中秋連假前同步收在歷史新高 26761.06 點，成交金額 4630.9 億元；本周 4 個交易日台股上漲 1180 點或 4.6%。
台積電 (2330-TW) 今日上漲 35 元或 2.56%，收在歷史最高價 1400 元，單周上漲 100 元或 7.7%。其餘權值股來看，聯發科 (2454-TW) 漲 3%、AI 股表現強勢，鴻海 (2317-TW) 收漲、台達電 (2330-TW) 漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲 2%、技嘉也漲 4%。
高價股方面，緯穎 (6669-TW) 漲 4%、奇鋐 (3017-TW) 也 半根停板，貿聯 - KY(3665-TW) 漲 3%；另外，南電 (8046-TW) 亮燈漲停，記憶體族群表現強勢，華邦電 (2344-TW) 漲 7.8%、南亞科 (2408-TW) 漲 4%。
不過，文曄 (3036-TW)、嘉澤 (3533-TW)、健策 (3653-TW) 跌逾 3%；非電族群方面，台塑四寶同步走弱，台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 均跌逾 3%，康霈 *(6919-TW)、億豐 (8464-TW) 等也跌 3%，在大盤創高下相對弱勢。
