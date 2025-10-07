金價歷史首次漲破4000！高盛瑞銀看漲 美銀示警回調風險 黃金多空大戰誰會贏？
鉅亨網編譯陳韋廷
近期黃金價格持續飆升，多次創下歷史新高，美國紐約商品交易所黃金期貨價格周一 (6 日) 一度突破每盎司 4000 美元，是紐約黃金期貨價格歷史上首次突破這一關口，倫敦現貨金價(XAUUSDOZ) 今 (7) 日在亞洲交易時段也再創新高，一度逼近 3980 美元。
分析人士認為，美國聯邦政府停擺引發避險情緒升溫，助推金價走勢。此外，法國、日本等國的政壇變動加劇投資者擔憂，推動金價上漲。
投資人與各國央行持續將黃金視為避險資產，華爾街投行對金價預期越調越高，卻也傳來謹慎警告。高盛 (GS-US) 今日把 2026 年 12 月金價估值從此前的 4300 美元上調至 4900 美元，瑞銀 (UBS-US) 預估未來幾個月升至 4200 美元，德意志銀行 (DB-US) 則認為漲勢反映投資人恐慌。
美國銀行 (BAC-US) 技術策略師 Paul Ciana 周一出具研究報告提醒投資人回檔風險已升高。他指出，多時間框架的技術訊號顯示，金價上漲趨勢已顯疲態，近期飆升更多是動量驅動的投機性買盤，而非基本面支撐。若市場情緒轉向或貨幣政策意外，金價可能大幅逆轉。目前金價較年線高出約 20%，接近史上主要高峰的 25% 溢價，漲勢很可能接近拐點。
但美銀內部也有分歧。全球大宗商品研究團隊負責人 Michael Widmer 認為，金價 4000 美元不意外。自 2001 年以來，只要通膨高於 2% 且聯準會 (Fed) 寬鬆，金價從未下跌，但他也認同漲速太快，4000 美元本來是 2026 年的目標。
回顧歷史，19 世紀黃金牛市漲幅 156% 後全數回吐，而 1930 年代以來多頭市場未完全回吐。目前黃金總市值已增至 5500 多億美元，是 2011 年高峰的近兩倍，但佔全球股票總市值比例僅 0.39%，遠低於 2011 年的 0.71%。
簡言之，黃金雖受避險追捧，但漲勢能否持續，仍須看基本面與情緒的平衡。
