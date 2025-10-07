鉅亨網編輯林羿君 2025-10-07 16:20

‌



亞洲各地的年輕人在尋找好工作方面面臨困境，許多人被迫從事低生產力的工作。世界銀行警告，這些挫折感正助長全球一波由青年主導的抗議浪潮，這可能會危及社會穩定。

世銀警告：亞洲青年難找到好工作 危及社會穩定。(圖:shutterstock)

世界銀行在周二 (7 日) 發布的區域經濟報告中強調，亞洲多個經濟體中，年輕人與資深工作者之間存在著持續的就業鴻溝。在中國和印尼，每 7 個年輕人中就有一個處於失業狀態。世界銀行警告，在大多數國家，目前易陷入貧困的人口比例已超過中產階級。

‌



報告指出，亞洲總體就業率雖然很高，但年輕人卻難以找到工作，問題的關鍵在於「該地區的許多人都從事著低生產力或非正式的工作」。

報告還稱，太平洋國家以及女性的勞動參與率依然偏低；例如在印尼、馬來西亞和菲律賓，女性的勞動參與率與男性相比，存在約 15 個百分點的巨大差距。報告還發現，該地區的就業成長大部分已從製造業轉向低薪服務業，這正在侵蝕過去曾讓數百萬人脫離貧困的發展成果。

近幾個月來，非洲和亞洲各國政府一直在努力應對 Z 世代發起的抗議活動。菲律賓、摩洛哥、馬達加斯加、印尼、東帝汶、肯亞和蒙古的數千人走上街頭，抗議腐敗、失業和日益加劇的不平等。這些抗議活動源自於對統治菁英揮霍財富的憤怒，目標直指政府，泊爾和孟加拉的政府甚至因此被推翻。

深入觀察亞洲數據，可見年輕人的失業率與中堅勞動力存在顯著差距。世界銀行的資料顯示，在蒙古、印尼和中國等地，15 至 24 歲年輕人的失業率超過 10%；然而，25 至 54 歲主要勞動人口的失業率卻保持在 5% 或更低。

報告指出，成立 5 年或更短的新創企業在創造就業方面扮演關鍵角色。例如馬來西亞和越南，這類新創公司佔了總就業人數的 57%，卻貢獻了 79% 的就業成長。然而，由於進入市場的新企業數量減少，它們創造就業的動能也因此受到了抑制。

報告也提到，貿易促進了柬埔寨和越南等國的就業，但成長仍不均衡，且容易受到全球衝擊的影響。

世界銀行總結道：「各國尚未完全實現將人力資源從生產力較低的部門，轉移到生產力較高部門所能帶來的最大效益。」