鉅亨網編輯林羿君 2025-12-23 10:08

黃金週二 (23 日) 再度創下歷史新高，這已是今年第 50 次刷新紀錄。在地緣政治緊張局勢升溫、以及美國進一步降息預期升高的背景下，資金持續湧入金市。

金價週二首度站上每盎司 4,465 美元，較前一交易日大漲 2.4%，創下一個多月來最大單日漲幅。交易員押注聯準會明年仍將降息，利率環境走低，有利於不具孳息的貴金屬走勢。

‌



在各國央行持續大舉買金、以及資金湧入黃金 ETF 的支撐下，金價今年以來累計大漲 70%，走勢相當凌厲，並可望創下自 1979 年以來最佳年度表現。世界黃金協會數據顯示，今年以來黃金 ETF 持有量除 5 月外，其餘月份皆呈現增加。

美國總統川普積極重塑全球貿易秩序的動作，以及對聯準會獨立性的威脅言論，都在今年稍早為金價多頭行情添柴火。投資人同樣扮演了關鍵角色，其中一部分資金來自所謂的「貨幣貶值交易」，也就是在政府債務規模不斷膨脹、長期侵蝕價值的疑慮下，投資人撤離主權債券及其計價貨幣。