OpenAI大招！ChatGPT新技能解鎖：從播放歌單到買房全搞定

綜合外媒周一 (6 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 在年度開發者大會上宣布，正式開放讓第三方應用程式進駐 ChatGPT，使用者未來可以在對話過程中直接呼叫 Spotify(SPOT-US)、Zillow(ZG-US)、Canva 等服務，完成任務而不必離開聊天介面。此舉意味著 OpenAI 試圖將 ChatGPT 打造成數位服務的重要入口，同時吸引更多開發者加入其生態系統。

ChatGPT 內建應用程式功能上線

新推出的「apps inside ChatGPT」功能，讓使用者能在對話中即時喚起不同應用程式。例如，輸入「幫我建立一份周末派對歌單」，ChatGPT 就會自動連結 Spotify 給出推薦；輸入「Zillow，幫我找匹茲堡的待售房屋」，則能在對話框內生成互動地圖，並提供進一步的房屋資訊。使用者只需首次登入相關服務帳號，即可直接在 ChatGPT 中操作。

執行長阿特曼 (Sam Altman) 在會中表示，這項新功能將推動「互動性、適應性與個人化的新世代應用」，讓 ChatGPT 成為人們學習、工作與娛樂的重要平台。他指出：「軟體過去需要數月甚至數年才能完成，現在可能只要幾分鐘。」

開發者與企業導向生態系統

除了面向一般使用者，OpenAI 也將這項功能視為吸引企業與開發者的重要管道。新推出的 AgentKit 軟體工具能協助企業快速建立 AI 代理人，讓其在最少人為干預的情況下自動完成多項任務。目前已有 Albertson’s、Box 與 Canva 等公司利用該工具建構專屬代理。

新系統以 Model Context Protocol(MCP) 為基礎，允許開發者將資料來源接入 AI，並在 ChatGPT 的對話介面中呈現互動式 UI。部分應用甚至可以直接播放影片，或啟動交易功能。OpenAI 表示，未來將支援更多變現模式，包含透過 ChatGPT 內建的「即時結帳」(Instant Checkout)。

用戶規模擴張 投入龐大基建

這場大會也為 OpenAI 近來的一連串重大進展畫上句點。阿特曼透露，ChatGPT 每周活躍用戶已超過 8 億人，營收快速成長，預計 2025 年將達到 130 億美元，較 2024 年的 40 億大幅提升。不過，由於每年仍需投入數十億美元在運算與研究，加上近期在晶片和資料中心的擴張，OpenAI 至今仍未能轉虧為盈。