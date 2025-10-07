特斯拉連發神祕預熱短影片 低價Model Y終於要來了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-07 05:00

特斯拉先後在社交媒體上發布了兩段短影片。（圖：Shutterstock）

當地時間周日，特斯拉在 X 發布了一個時長 8 秒的影片，顯示一個帶有特斯拉標誌的風扇在轉動，可能是一個輪轂。結尾處出現「10/7」，暗示周二有活動。

特斯拉周一又公布了一個時長 9 秒的影片，可以看出是一輛車亮著白光前燈——這讓市場愈發期待特斯拉將在活動上推出傳聞中「較為實惠的車型」。

此前，特斯拉曾推遲在美國推出低價版 Model Y。今年 6 月，特斯拉表示，已完成該車型首批生產，計劃在第四季開始銷售，但增產速度將比原計畫慢。

知情人士透露，這款簡化版車型的生產成本將比改款後的 Model Y 降低約 20%，預計到 2026 年在美國的年產能可達到 25 萬輛。

分析師認為，特斯拉推出實惠的車型是為了維持銷售勢頭，特斯拉正面臨車型老化的挑戰，最近一次發表的新車是電動皮卡 Cybertruck，但市場數據反映的銷量不佳。

今年第三季，特斯拉共交付 497,099 輛車，較一年前增長 7.4%，刷新季度交付紀錄，幾乎優於市場上所有預期。

但分析師指出，這一數據得益於美國聯邦稅額抵免到期前消費者加緊購車，稅額抵免結束後，純電動車的需求可能會明顯降低。