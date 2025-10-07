AI+美經濟韌性！高盛策略師：標普500指數企業Q3獲利可望超出預期

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 05:30

高盛策略師近日表示，美國企業即將迎來超預期的第三季財報季，強勁經濟表現與 AI 領域穩健前景令當前市場獲利預期顯得過於保守。

以 David Kostin 為首的高盛策略師團隊指出，儘管標普 500 指數成分股企業第三季獲利料將只有成長 7.2%，創兩年來最低增幅紀錄，銷售增速也將從第二季 6.4% 放緩至 5.9%，但鑑於近期季度經濟數據的韌性，市場對獲利的預期仍偏低，尤其科技七巨頭有望跑贏預期。

受聯準會 (Fed) 降息預期及 AI 熱潮推動，標普已在財報季前創下紀錄新高。

Kostin 是近期調漲標普 500 年底目標的策略師之一，他認為全面加徵關稅的影響有限，即便第三季關稅衝擊加劇，企業利潤率仍可能維持。

曾是華爾街最堅定空頭之一的首席美國股票策略師 Mike Wilson 也持樂觀態度，在周一 (6 日) 的報告指出，明年通膨可能捲土重來，將提升企業定價能力，推動獲利成長。

Wilson 強調，目前環境已為 2021 年來未曾見過的積極經營槓桿效應回歸奠定基礎。