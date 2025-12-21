鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 15:20

一名熟悉情況的美國國務院官員透露，川普政府正在解雇一批由前總統拜登任命的職業外交官。

美國外交系「大地震」！川普無預警撤換拜登任命的職業外交官。(圖：REUTERS/TPG)

據美國《Politico》報導，該名國務院官員表示，約有 24 名駐外大使接到通知，被要求離任，此舉在美國外交歷史上極為罕見，因涉及的全是職業外交官，而非政治任命的大使。

美國全球外交服務協會（AFSA）主席 John Dinkelman 證實，協會已收到多位大使的報告，稱他們接到電話通知，需在明年 1 月 15 日或 16 日前離任，但未被告知具體原因。

Dinkelman 指出，他尚未掌握被召回大使的確切總數。

他警告，此舉可能損害美國的外交地位，「這進一步削弱了人們對職業外交官有效執行美國外交政策能力的信心」。

對此，美國國務院發表聲明稱，召回大使屬「任何一屆政府的標準程序」。

聲明指出：「大使是總統的私人代表，總統有權確保他在這些國家擁有能推進『美國優先』議程的人員。」

《Politico》指出，這是美國總統川普任內對外交系統進行的又一次重大人事調整。尤其不尋常的是，此次被撤換的大使全是職業外交官。

通常情況下，新任總統會替換前任任命的政治性大使，但職業外交官通常會留任，因他們被認為能忠實執行任何一屆政府的外交政策。

然而，川普政府似乎對國務院內部職業外交官的信任有限。

無論大使是政治任命還是職業外交官，其任期均由總統決定。川普上任後迅速將拜登的政治任命官員撤換，但填補大使職位的速度相對緩慢，部分提名仍在參議院停滯不前。