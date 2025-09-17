長榮航辦供應商大會 推動供應鏈綠色轉型

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 19:08

‌



長榮航 (2618-TW) 今 (17) 日舉辦第五屆供應商大會，邀集國內外 75 家供應商代表、逾 120 位產業夥伴齊聚一堂，長榮航首席副總經理廖至維表示，供應鏈綠色轉型是推動永續的核心，將與供應商夥伴攜手共同優化產品製程或服務流程，打造值得信賴的永續航空品牌。

長榮航舉辦第五屆供應商大會。(圖：長榮航提供)

長榮航此次大會以「攜手減碳，打造永續合作夥伴關係」為主軸，強調環境保護、經濟效益和社會責任三大目標，並對參與 2024 年「綠色供應鏈計劃」的獲獎供應商頒獎。

‌



長榮航在大會中也分享最新永續經營策略，期盼與供應商攜手打造綠色轉型的合作價值鏈，未來更將強化 ESG 揭露架構，並落實 SBTi 通過的減碳路徑。

長榮航表示，永續發展不僅是企業自身責任，更需帶動整個供應鏈共同行動，推動低碳、節能的具體作為。

此次的綠色供應鏈計劃聚焦「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」和「綠色運輸」四個面向，經過專家評選，從 19 項參賽供應商中選出 7 家優良企業，頒發獎項並贈送機票，以資鼓勵。