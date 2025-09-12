長榮航第8度拿下全球五星級航空 且獲「最佳座椅舒適度」獎肯定

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 18:26

全球知名的航空乘客體驗協會 (APEX, Airline Passenger Experience Association) 在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航 (2618-TW) 再次獲得全球旅客肯定，第八度榮獲「全球五星級航空公司 (Five Star Global Airline)」和「最佳座椅舒適度 (Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

長榮航8度榮獲全球五星級航空公司。(圖：長榮航提供)

APEX 此次舉辦的航空大獎 (Airline Awards) 和最佳類別大獎 (Best Awards)，針對全球 600 多家航空公司、超過 100 萬個航班乘客，以全球、區域、廉價航空三種類別進行評比，項目包括「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等，調查結果提供予專業的外部審核公司查驗。

而長榮航自 2018 年開始，已第八度獲評為「全球五星級航空」，此次也榮獲「最佳座椅舒適度」獎項肯定。

長榮航表示，安全和服務向來是堅持的核心價值，而備受旅客關注的機上用品和餐飲也不斷推陳出新，近期宣布與法日潮流品牌 Maison Kitsuné 跨界合作，推出全新過夜包、睡衣和拖鞋，也和長榮空廚攜手為桃園 - 紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單。