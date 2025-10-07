search icon



台積電連三日創新高飆上1435元 市值衝破37.2兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北


隨著 OpenAI 入股超微 (AMD-US)，再度激勵市場對 AI 晶片的看多氣氛，不僅超微噴漲 24%，台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 同樣大漲超過 3%，台股現股今 (7) 日在連假過後也跟漲，大漲超過 2%，衝上 1435 元，已是連三日創下歷史新高，市值也衝破新台幣 37 兆元。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

超微與 OpenAI 昨晚共同宣布簽署一項晶片長期協議，超微將提供 6GW 的運算資源給 OpenAI，預計將為超微帶來數百億美元的營收。這項供應協議將涵蓋 AMD 多代 GPU，自 MI450 系列開始供貨，OpenAI 也將自 2026 年下半年收到首批 1GW 的運算資源。


超微向來與台積電合作密切，業界看好，隨著 AI 晶片成為各大 AI 巨頭的戰略資源，AI 晶片未來將持續供不應求，OpenAI 此舉不僅可藉此鞏固部分料源，也可避免輝達 (NVDA-US) 一家獨大，而超微也可藉此進一步擴大在 AI 伺服器的影響力，而台積電做為各大業者的代工廠，也將因此受惠。

台積電即將在本周公布 9 月營收，外界也高度關注。台積電預期，受惠 AI、HPC 需求持續強勁，第三季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，續創單季新高。

台積電超微AMD先進製程

