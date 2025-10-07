台積電連三日創新高飆上1435元 市值衝破37.2兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 11:06

隨著 OpenAI 入股超微 (AMD-US)，再度激勵市場對 AI 晶片的看多氣氛，不僅超微噴漲 24%，台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 同樣大漲超過 3%，台股現股今 (7) 日在連假過後也跟漲，大漲超過 2%，衝上 1435 元，已是連三日創下歷史新高，市值也衝破新台幣 37 兆元。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

超微與 OpenAI 昨晚共同宣布簽署一項晶片長期協議，超微將提供 6GW 的運算資源給 OpenAI，預計將為超微帶來數百億美元的營收。這項供應協議將涵蓋 AMD 多代 GPU，自 MI450 系列開始供貨，OpenAI 也將自 2026 年下半年收到首批 1GW 的運算資源。

超微向來與台積電合作密切，業界看好，隨著 AI 晶片成為各大 AI 巨頭的戰略資源，AI 晶片未來將持續供不應求，OpenAI 此舉不僅可藉此鞏固部分料源，也可避免輝達 (NVDA-US) 一家獨大，而超微也可藉此進一步擴大在 AI 伺服器的影響力，而台積電做為各大業者的代工廠，也將因此受惠。