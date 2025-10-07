營收速報 - 2025年10月7日台股中小型公司9月營收一覽（新增14家）
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月7日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計172家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|美達科技-其他電子業
|4,061萬
|88.4%
|愛普-半導體業
|6.25億
|49.9%
|正淩-電子零組件業
|1.63億
|42.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|美達科技-其他電子業
|4,061萬
|73.3%
|愛普-半導體業
|6.25億
|52.1%
|正淩-電子零組件業
|1.63億
|38.8%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達172家。其中營收年增大於 25％有33家，年增小於-20％有32家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|10家
|介於10～50億
|>= 0%
|28家
|介於10～50億
|< 0%
|16家
|介於10～50億
|<= -20%
|19家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|23家
|小於10億
|>= 0%
|44家
|小於10億
|< 0%
|19家
|小於10億
|<= -20%
|19家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|致和證-金融保險業
|3.53億
|1087.7%
|商之器-生技醫療業
|7,914萬
|580.3%
|馥鴻-其他業
|385萬
|575.0%
|台睿-生技醫療業
|368萬
|345.0%
|麗臺-電腦及週邊設備業
|14.26億
|337.7%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|368萬
|22900.0%
|心誠鎂-生技醫療業
|377萬
|7587.8%
|雅祥生醫-生技醫療業
|118萬
|1180.4%
|永信建-建材營造業
|3.05億
|601.4%
|麗臺-電腦及週邊設備業
|14.26億
|483.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- USD/JPY：美元兌日圓突破150關口，日圓暴跌 — 高市早苗勝選帶動寬鬆預期。升息週期要說再見了？
- 〈紐約匯市〉美元上漲 日元、歐元因財政疑慮下跌
- 歐元兌美元報1.1666,關注歐洲央行行長拉加德發言
- 美元兌日圓報150.39,前日銀官員指高市早苗上台後日本加…
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇