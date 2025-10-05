鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-05 12:00

‌



日本執政的自民黨總裁選舉結果周六 (4 日) 揭曉，64 歲的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，當選自民黨第 29 任總裁。這項結果不僅創下自民黨史上首位女性總裁的紀錄，更讓她極可能在 10 月 15 日舉行的臨時國會上被選為日本首相，成為日本憲政史上首位女首相。由於自民黨目前仍是國會第一大黨，高市早苗的執政之路已鋪就關鍵一步。

首位女首相來了？高市早苗成自民黨女主帥 陸媒：日本恐迎百年最保守政府 對美關係成焦點(圖取自高市早苗X官方帳號)

《新華社》報導，高市政治生涯堪稱「草根逆襲」。她 1961 年出生於奈良縣普通家庭，1984 年從神戶大學經營學科畢業後，進入知名的松下政經塾深造，後赴美留學，回國後曾擔任電視主播和大學教授。

‌



1993 年，高市首次以無黨派身分當選眾議員，正式踏入政壇，後來加入新進黨，最後歸入自民黨，其政治軌跡與已故日本前首相安倍晉三緊密交織在一起。由於多次獲安倍提攜，她被日本媒體稱為「女版安倍晉三」。

2006 年安倍首度執政時，高市首次入閣，擔任內閣府特命擔當大臣，2012 年安倍第二次執政後，她一路晉升，2014 年成為日本首位女性總務大臣，並歷任經濟產業副大臣、自民黨政務調查會長等要職。

2021 年菅義偉退任時，她曾嘗試競選總裁，在安倍支持下惜敗岸田文雄，2022 年安倍遇刺後，她誓言繼承遺志。

另據《中國新聞網》報導，身為自民黨右翼保守派代表，高市早苗的政治主張鮮明且激進。她在 9 月 19 日參選聲明中提出「讓日本再一次站上世界頂點」、「讓日本富強」的口號，政策路線深度延續安倍脈絡。

軍事領域，高市主張徹底突破和平憲法束縛，要求賦予自衛隊更大權限，公開宣揚日本應重新獲得宣戰權以實現「國家正常化」，並推動防衛預算大幅增長、強化「敵基地打擊能力」及「集體自衛權」實施。

她甚至直言「真正保護日本的是自衛隊，美軍只是輔助」。經濟上，她延續安倍經濟學思路，推崇量化寬鬆政策，反對日本央行 (BOJ) 升息，主張透過減稅和現金補貼來刺激消費。

在外國人政策上，她以奈良鹿被騷擾為由，提出「重新檢討文化差異過大的群體引入政策」，但此言論遭奈良公園管理方反駁，稱「每日至少巡邏兩次，未發現暴力行為」。

性別議題上，她堅持傳統角色定位，反對同性婚姻、夫妻別姓及女性天皇。

對中關係方面，她在 9 月 25 日政策演講中稱中國是重要鄰國，希望保持良好關係，同時稱「嚴厲言論多與經濟議題相關」。

然而，高市執政之路並非坦途，擺在她面前的「爛攤子」不容小覷。首先是執政聯盟的穩固性危機，目前自民黨與公明黨組成的執政聯盟已在參眾兩院失去多數席次，公明黨此前明確表示僅願與「中間保守派」聯合組閣。

分析人士指出，若高市執意推行右傾政策，恐導致與公民黨關係破裂，動搖執政基礎。

中國南開大學日本研究院副院長張玉來認為，即便高市順利出任首相，未來在政策推進、預算審議等方面也將舉步維艱。

經濟問題是另一個大挑戰。日本正面臨通膨壓力、匯率波動及米價持續上漲等多重困境。

此外，對美貿易問題亦須謹慎應對。日本雖在石破茂任內基本上完成美貿易協定談判，但對美投資 5500 億美元基金的落實及川普政府要求的國防支出加碼，都可能成為後續摩擦點。

上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰強調，受制於日本派閥政治體制，新首相若缺乏協調能力與主要派系支持，長期執政將異常困難。