鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-04 12:00

科技媒體《MacRumors》周五 (3 日) 在部落客發文預告蘋果 10 月新品陣容，不過目前還不清楚蘋果是召開發表會發布新品，還是直接發布新聞稿宣布新品上市。無論如何，蘋果通常都會在新品發售前提前告知何時發布新品，以下是本月可能發表的新產品：

蘋果10月新品最全預測：M5 iPad Pro、改款Vision Pro等5大設備齊登場（圖：Shutterstock）

一、M5 iPad Pro：

根據俄羅斯開箱部落客 Wylsacom 爆料的資訊，這款平板電腦的整體外觀與現款 M4 版幾乎一致，但取消後蓋下方的「iPad Pro」小字，背部配備單鏡頭。

效能表現上，這款平板電腦擁有 9 核心 CPU，與 M4 保持一致。在 Geekbench 測試中，M5 單核心效能比 M4 提升約 10%，多核心效能提升約 15%。L2 快取則從 4MB 增加至 6MB，同時這款平板預計將配備兩顆前置鏡頭，可讓使用者在橫螢幕和垂直螢幕狀態下都能更好地進行視訊通話。

二、改款 Vision Pro：

目前這款頭戴顯示裝置已經現身 FCC 認證，將配備 M4 或 M5 晶片，整體外觀和初代 Vision Pro 差異不太大，但頭戴固定帶經過重新設計，可提供更高的舒適度，還可能新增「深空灰」配色，更凸顯專業屬性。

三、Apple TV：

預計將搭載 A17 Pro 晶片，硬體上為 Apple Intelligence 預備好，明年 Apple Intelligence 升級後將支持全新 Siri 語音助手，可能會配備 N1 芯片，支持 Wi-Fi 7，傳聞稱未來機型將加入 FaceTime 鏡頭，不過這代產品可能並不會配備。

四、HomePod mini：

搭載 S9 或更先進的晶片，支援基於 Apple Intelligence 的 Siri 語音助手，預計將配備第二代超寬頻晶片，實現更精準的手機指向播放功能，可能新增紅色配色。

五、新一代 AirTag：