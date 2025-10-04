IMF示警：目標不當的補貼政策恐反拖累經濟成長

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-04 02:39

‌



國際貨幣基金 (IMF) 周五 (3 日) 警告，各國政府在運用產業政策扶植能源等關鍵產業時須格外謹慎。IMF 研究顯示，目標不當的政策可能浪費財政資源，例如中國儘管在產業政策上投入大筆資金，反而拖累了整體生產力與 GDP 成長。

IMF報告指出產業政策若目標不當，可能浪費財政資源且無法帶來實質回報。(圖:Shutterstock)

IMF 在即將發布的《世界經濟展望》報告中警告，各國政府須謹慎運用產業政策扶植關鍵產業。隨著全球各國政府越來越常透過減稅、補貼等措施，推動本土電動車與再生能源生產。報告顯示，2009 年至 2022 年間，能源部門占所有新干預措施的三分之一，原因是許多國家尋求降低對化石燃料的依賴。

‌



補貼代價高昂

研究人員模擬了歐盟為吸引大量綠能製造回流而提供的補貼方案。結果發現，未來 10 年每年成本將達 GDP 的 0.4%，約等於目前歐盟預算的近一半。

IMF 檢視了歐盟、中國、巴西和南韓的產業政策後指出，精心設計且目標明確的支持措施有助於產業發展，但補貼需要謹慎規劃並搭配結構性改革。

長期運用產業政策扶植電動車與半導體等優先產業的中國，在 2011 年至 2023 年間估計投入約 GDP 的 4%。儘管在部分技術領域取得成功，但 IMF 透過結構模型分析指出，這些政策反而使中國的總生產力降低 1.2%，GDP 減少多達 2%。

在歐盟，國家對企業的援助在 2022 年達到 GDP 的 1.5% 高峰。IMF 指出，各國政府提供的資金可能扭曲競爭，侵蝕歐盟單一市場的公平競爭環境。模型分析顯示，國家援助確實能提振受惠企業的營收與就業，但效果僅是暫時性的，且往往會排擠同產業中未獲補助的企業。

新興經濟體面臨更多挑戰

報告指出，新興經濟體推動產業政策時常面臨執行能力不足的問題，且可能引發貿易夥伴反制。