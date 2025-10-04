美國9月服務業陷停滯 商業活動疫情來首次萎縮
美國服務業 9 月陷入停滯，商業活動生產指數自 2020 年 5 月以來首次跌入萎縮區間。新訂單大幅下滑，就業連續 4 個月收縮，凸顯川普關稅政策與政策不確定性對經濟最大部門的衝擊。
美國 9 月 ISM 服務業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 49.9，前值 55.0
- 新訂單指數報 50.4，前值 56.0
- 就業指數報 47.2，前值 46.5
- 供應商交貨指數報 52.6，前值 50.3
- 存貨指數報 47.8，前值 53.2
- 價格指數報 69.4，前值 69.2
- 未完成訂單指數報 47.3，前值 40.4
- 新出口訂單指數報 46.5，前值 47.3
- 進口指數報 49.2，前值 54.6
服務業急凍 商業活動疫情來首次萎縮
美國供應管理協會 (ISM) 周五 (3 日) 公布的報告顯示，ISM 服務業指數在 9 月驟降 2 點至 50，正好處於榮枯分界線，低於《彭博》調查所有經濟學家的預期。這項數據顯示，占美國經濟逾三分之二的服務業陷入停滯。
更令人憂心的是商業活動指數，9 月暴跌超過 5 點至 49.9，自 2020 年 5 月以來首次跌入收縮區間。
新訂單指數 9 月重挫 5.6 點至 50.4，幾乎抹去上月全部漲幅。出口訂單同樣下滑。ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 在聲明中表示，業界評論普遍顯示成長溫和或疲弱，供應商交付挑戰較為零散。
桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家 Stanley 表示：「這是一個處於停滯動畫 (suspended animation) 的經濟，企業正等待川普政府對關稅與移民政策給出明確且可預測的方向。一旦政策不確定性消退，我預期商業活動將回升。」
在產業別方面，9 月共有 10 個服務業分項呈現成長，由住宿餐飲服務業、醫療保健領漲；7 個產業則陷入萎縮，包括礦業、營建與零售業。
關稅衝擊浮現 成本壓力加劇
多家企業在 ISM 調查中反映產業狀況。營建業指出，隨著夏季建築季結束，房屋開工速度停滯甚至略降。資訊業表示仍面臨重大供應鏈挑戰，尤其是先進半導體和功率元件，交期持續延長，價格壓力依然存在，但與上月相比未惡化。
房地產業反映整體房市依然低迷，迫使企業對成本高度警覺。批發業更直言，即使在歷史上較具韌性的市場，商業環境也持續疲軟，「需求就是弱」。
就業持續萎縮 勞動市場陷僵局
儘管就業指數從 8 月的 46.5 微升至 47.2，但已連續 4 個月落在收縮區間，企業既未補充職缺，也難以找到合格員工。米勒表示：「就業持續萎縮，原因是招聘延後與難以找到合格人員。」
這與其他顯示勞動市場停滯的數據一致。經濟學家將此歸咎於關稅帶來的不確定性，以及 AI 興起。同時，移民執法行動減少勞動力供給，形成勞動市場陷入僵局的局面。
芝加哥聯邦準備銀行周四公布的數據（結合私部門與可取得的公部門數據）估算，9 月失業率持平於 4.3%。
由於美國政府本周稍早因經費中斷而關門，9 月就業報告延後發布。這是自 2013 年政府關門以來，這份對 Fed 官員、企業與家庭決策至關重要的報告首次未能如期公布。因此，ISM 調查的重要性更勝以往。
物價壓力居高 Fed 陷兩難
支付價格指數從 8 月的 69.2 微升至 69.4，為近三年最高水準之一，且已連續 10 個月站在 60 之上。近月服務業通膨升溫，主要受機票價格上漲、餐廳漲價以及旅館房價走高推動。
停滯的經濟活動與高企的服務業通膨，可能讓 Fed 陷入兩難。市場預期本月央行將再降息一碼，但關稅的完整通膨效應尚未完全浮現，降息並非板上釘釘。
BMO 資本市場資深經濟學家 Guatieri 表示：「Fed 正處於艱難處境，且因關鍵數據延後發布而部分陷入盲飛。但若其他經濟指標也偏軟，Fed 很可能咬牙忍受頑固的通膨，在本月稍後再次降息。」
