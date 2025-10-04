美國9月服務業陷停滯 商業活動疫情來首次萎縮

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-04 04:52

美國服務業 9 月陷入停滯，商業活動生產指數自 2020 年 5 月以來首次跌入萎縮區間。新訂單大幅下滑，就業連續 4 個月收縮，凸顯川普關稅政策與政策不確定性對經濟最大部門的衝擊。

美國 9 月 ISM 服務業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 49.9，前值 55.0

新訂單指數報 50.4，前值 56.0

就業指數報 47.2，前值 46.5

供應商交貨指數報 52.6，前值 50.3

存貨指數報 47.8，前值 53.2

價格指數報 69.4，前值 69.2

未完成訂單指數報 47.3，前值 40.4

新出口訂單指數報 46.5，前值 47.3

進口指數報 49.2，前值 54.6

圖：ISM

服務業急凍 商業活動疫情來首次萎縮

美國供應管理協會 (ISM) 周五 (3 日) 公布的報告顯示，ISM 服務業指數在 9 月驟降 2 點至 50，正好處於榮枯分界線，低於《彭博》調查所有經濟學家的預期。這項數據顯示，占美國經濟逾三分之二的服務業陷入停滯。

更令人憂心的是商業活動指數，9 月暴跌超過 5 點至 49.9，自 2020 年 5 月以來首次跌入收縮區間。

新訂單指數 9 月重挫 5.6 點至 50.4，幾乎抹去上月全部漲幅。出口訂單同樣下滑。ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 在聲明中表示，業界評論普遍顯示成長溫和或疲弱，供應商交付挑戰較為零散。

桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家 Stanley 表示：「這是一個處於停滯動畫 (suspended animation) 的經濟，企業正等待川普政府對關稅與移民政策給出明確且可預測的方向。一旦政策不確定性消退，我預期商業活動將回升。」

在產業別方面，9 月共有 10 個服務業分項呈現成長，由住宿餐飲服務業、醫療保健領漲；7 個產業則陷入萎縮，包括礦業、營建與零售業。

關稅衝擊浮現 成本壓力加劇

多家企業在 ISM 調查中反映產業狀況。營建業指出，隨著夏季建築季結束，房屋開工速度停滯甚至略降。資訊業表示仍面臨重大供應鏈挑戰，尤其是先進半導體和功率元件，交期持續延長，價格壓力依然存在，但與上月相比未惡化。

房地產業反映整體房市依然低迷，迫使企業對成本高度警覺。批發業更直言，即使在歷史上較具韌性的市場，商業環境也持續疲軟，「需求就是弱」。

就業持續萎縮 勞動市場陷僵局

儘管就業指數從 8 月的 46.5 微升至 47.2，但已連續 4 個月落在收縮區間，企業既未補充職缺，也難以找到合格員工。米勒表示：「就業持續萎縮，原因是招聘延後與難以找到合格人員。」

這與其他顯示勞動市場停滯的數據一致。經濟學家將此歸咎於關稅帶來的不確定性，以及 AI 興起。同時，移民執法行動減少勞動力供給，形成勞動市場陷入僵局的局面。

芝加哥聯邦準備銀行周四公布的數據（結合私部門與可取得的公部門數據）估算，9 月失業率持平於 4.3%。

由於美國政府本周稍早因經費中斷而關門，9 月就業報告延後發布。這是自 2013 年政府關門以來，這份對 Fed 官員、企業與家庭決策至關重要的報告首次未能如期公布。因此，ISM 調查的重要性更勝以往。

物價壓力居高 Fed 陷兩難

支付價格指數從 8 月的 69.2 微升至 69.4，為近三年最高水準之一，且已連續 10 個月站在 60 之上。近月服務業通膨升溫，主要受機票價格上漲、餐廳漲價以及旅館房價走高推動。

停滯的經濟活動與高企的服務業通膨，可能讓 Fed 陷入兩難。市場預期本月央行將再降息一碼，但關稅的完整通膨效應尚未完全浮現，降息並非板上釘釘。