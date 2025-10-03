Fed古爾斯比：降息不應操之過急

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-03 23:40

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五 (3 日) 表示，在通膨與就業都面臨到威脅升高之際，他對過快降息持謹慎態度。他指出，近期通膨回升加上就業數據惡化，使聯準會的雙重使命兩端同時面臨壓力，但基本經濟面仍支持逐步降息。

Fed古爾斯比認為經濟基本面支持逐步降息，聯準會不應過早進行過多降息。(圖:Reuters/TPG)

今年具有投票權的古爾斯比在《CNBC》的《Squawk Box》節目中指出，聯準會所謂的「雙重使命」，即穩定物價與低失業率正面臨雙面壓力。但強調，自己對過早進行過多降息，並單純的指望通膨會自行消失打上問號。

聯邦公開市場委員會 (FOMC)9 月投票決議將基準利率下調一碼。與會者在會議上暗示，年底前可能還會再降息兩次。

古爾斯比在美國勞工統計局 (BLS) 原定公布 9 月非農就業數據的當天發表談話。由於政府持續關門，該數據未能如期發布。這位芝加哥聯準銀行總裁表示，其幕僚的估算顯示，失業率上月維持不變，顯示勞動市場穩定。