鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-15 10:21

美國智庫經濟與政策研究中心（CEPR）經濟學家資深經濟學家狄恩 · 貝克（Dean Baker）表示，韓國與日本以數千億美元投資換取降低關稅，是一個「荒謬愚蠢的決定」，不如把這些錢給本地出口商。

日韓撒錢換降低關稅 美智庫：荒謬又愚蠢！不如把錢補貼出口商。(圖:shutterstock)

貝克在 CEPR 網站上發表一篇題為「韓國和日本應該把錢給本國出口商，而不是川普」的文章指出，韓國和日本分別承諾投資美國 3,500 億美元和 5,500 億美元，來換取美國將其出口關稅從 25% 降至 15%。儘管投資承諾的性質尚不明確，但如果與川普所描述的有任何相似之處，那麼韓日接受該協定，就是荒謬又愚蠢。

貝克表示，即使通過簡單的計算，將這些國家的出口數據進行比較，這一點也很清楚。

去年，日本對美國的商品出口額為 1,480 億美元，如果關稅稅率回升至 25%，預計額外關稅將使出口減少約 140 億美元。換句話說，為了保護 140 億美元的出口而支付 5,500 億美元的投資金，這並不是一項有利的交易。

此外，韓國去年對美國的出口額為 1,320 億美元，若關稅稅率回升至 25%，預計會減少約 125 億美元，因此很難理解為什麼要支付 3,500 億美元來保護這些出口。

貝克表示很難理解會有國家願意達成這樣的協議，他認為：「日本與韓國可以拿出川普要求金額的 20 分之 1，用這筆錢來支持因出口損失而受損的工人和企業，並且仍然能夠獲得更高的利益。」

貝克還指出，「川普總統的嚴重問題在於他不受任何協議的約束資金。他可能會要求更多。」