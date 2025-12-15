鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-15 11:10

國際貨幣基金 (IMF)、世界銀行及高盛、摩根士丹利(下稱大摩) 等頂級金融機構近期密集調高中國經濟成長預期，釋放出國際市場對中國經濟前景的強烈信心。在複雜多變的內外環境下，中國透過精準政策調控與結構性改革展現的韌性，正吸引全球資本加速回流。

IMF 總裁喬治艾娃上周三 (10 日) 在北京宣布，今年中國經濟成長預期調高 0.2 個百分點至 5%，並強調中國宏觀政策組合拳是核心驅動力。隔天，世界銀行跟進將成長率估值調高 0.4 個百分點至 4.9%，肯定中國積極財政政策與適度寬鬆貨幣政策的綜效。她也肯定中國規劃執行力，指出 14 億人口的龐大市場是轉型底氣。

世銀中國局長華瑪雅指出，中國正加速轉向內需驅動模式，社保體系改革與營商環境優化將成為永續成長基石。

資本市場也以實際行動呼應樂觀預期。高盛將中國今年國內生產毛額 (GDP) 成長率估值從 4.9% 上調至 5%，德意志銀行同步調升至 5%，渣打則大幅調高 2026 年預期至 4.6%。

大摩策略師王瀅分析，中國股市屢次調整後快速穩定，源自於三大結構性改善，分別是中央「穩定成長」決心明確、以 DeepSeek 為代表的科技突破震撼市場、中美關係階段性緩和。

大摩經濟學家邢自強透露，近期亞太投資策略會上，數千海外投資者表達重返中國市場意願，保險、銀行資管等機構資金流入跡象顯著。

外資機構普遍認為，中國經濟的深層競爭力來自科技與產業鏈優勢。渣打銀行丁爽指出，全要素生產力提升得益於長期研發投入，工業增加價值維持 5% 成長印證供給端實力。

大摩觀察到，中國企業在 AI、智慧駕駛、生物醫藥等領域已形成全球競爭力。景順也出具研報進一步指出，中國寬鬆政策與財政刺激可望拉動基建投資，2026 年經濟成長有望接近 5%。

面向 2026 年「十五五」規劃開局，轉型挑戰依然艱鉅。世銀建議活化非銀金融機構潛力，透過資本市場引導消費升級。

喬治艾娃說，中國一直有制定發展計畫，並採取措施推進目標實現的傳統，從「十四五」規劃實施情況來看，成效相當顯著。面向「十五五」，中國將持續推動高品質發展，並進一步轉向消費驅動的經濟成長模式。中國擁有 14 億多人口，構成了龐大的國內市場，這將成為未來經濟成長的重要潛力。「我們非常支持中國轉變成長模式的決心。」

談到中國經濟的未來，世界銀行中國首席經濟學家米麗莎則說：「中國的金融體系，尤其是非銀行金融機構如個人退休基金、人壽保險和共同基金等，可在促進居民消費方面發揮更大作用。提升資本市場的深度和透明度，讓市場力量更有效地引導金融決策，將有助於提高投資回報，減少預防性儲蓄，推動經濟向消費型增長，推動經濟轉型。」

景順在近日發布的《2026 年投資展望》中指出，在向高品質成長轉型過程中，中國也許會繼續透過有針對性的措施推動經濟發展。鑑於寬鬆貨幣政策及財政刺激可望拉動基建投資並擴大內需，2026 年中國經濟成長仍有望接近 5%。針對「十五五」也強調，透過擴大中國消費群並鞏固中國在 AI 與高科技製造等創新領域的領導力，以實現高水準自立自強。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭說：「中國及其他亞洲市場在 2025 年已展現強勁表現，多項資產類別預計在 2026 年延續這一勢頭。在政策支持利好、基本面持續改善的背景下，亞洲市場為投資者提供了具吸引力的多元化配置和再平衡部署的投資機會。當前，外資對中國股票的需求和興趣都在上升。」

丁爽則指出，必須穩定中國民眾收入預期、強化社會保障以釋放服務消費潛力，邢自強則預判 2026 年政策重心仍在供給端，地下管網、綠色能源、AI 算力中心等基建領域將獲加碼。

丁爽還說：「中國經濟韌性根植於供給端，下一步需以結構性改革打通內需堵點，實現供需高水準動態平衡。」