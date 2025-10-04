鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-04 10:00

網通廠智邦 (2345-TW) 受惠於 AI 加速器出貨強勁，以及交換器規格升級，最新型 800G 交換器將於下半年出貨，且積極布局下一代 1.6T 交換器，頻頻獲外資青睞，目標上看至 1800 元；本周獲資金追捧，周五 (3) 日股價收 1105 元，周漲幅約 12%，重新站回 1100 元大關，周成交量 19882 張。

〈熱門股〉智邦受惠交換器規格升級獲外資青睞 周漲12%攻上1100元。(圖：shutterstock)

國際主要雲端服務供應商（CSP）為擴充 AI 基礎設施，持續投入巨額資本支出，預計到 2026 年仍將維持雙位數的高速成長。在網路架構中扮演關鍵角色的交換器，必須跟隨資料流量的爆發性增長而升級。智邦作為全球白牌交換器的主要供應商，直接受惠於此趨勢。

智邦營收組成中，交換器佔據 6-7 成，客戶涵蓋各大雲端巨頭與品牌廠商。此外，主力銷售的 AI 加速卡和智慧網卡等網路應用設備，則是公司成長最快速的業務之一。

外資分析，智邦的 800G 交換器已順利開始供貨給重量級客戶，並且成功拓展新的白牌交換器訂單。預期新產品的平均單價（ASP）相較於現有產品將有約兩成的提升，有助於公司毛利結構優化。