鉅亨速報

營收速報 - 2025年10月4日台股中小型公司9月營收一覽（新增104家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月4日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計158家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 3.53億 1087.7%
商之器-生技醫療業 7,914萬 580.3%
台睿-生技醫療業 368萬 345.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
雅祥生醫-生技醫療業 118萬 1180.4%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達158家。其中營收年增大於 25％有29家，年增小於-20％有30家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 9家
介於10～50億 >= 0% 24家
介於10～50億 < 0% 14家
介於10～50億 <= -20% 18家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 20家
小於10億 >= 0% 43家
小於10億 < 0% 18家
小於10億 <= -20% 18家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 3.53億 1087.7%
商之器-生技醫療業 7,914萬 580.3%
馥鴻-其他業 385萬 575.0%
台睿-生技醫療業 368萬 345.0%
麗臺-電腦及週邊設備業 14.26億 337.7%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
雅祥生醫-生技醫療業 118萬 1180.4%
永信建-建材營造業 3.05億 601.4%
麗臺-電腦及週邊設備業 14.26億 483.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收9月營收金融保險業致和證金融保險業致和證

