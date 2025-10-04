〈熱門股〉記憶體迎超級循環 族群滿堂紅 周漲15%起跳

業界指出，隨著 AI 運算需求增加，運算跟儲存間的關係變得更加緊密，運算除了需要高頻寬記憶體 HBM 與 DRAM 外，本地的 SSD 也需要升級，以滿足低延遲存取，資料運算完後，再與 SSD、HDD 連接，以處理訓練和推論所需的海量資料，推升整體記憶體用量。