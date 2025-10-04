〈熱門股〉記憶體迎超級循環 族群滿堂紅 周漲15%起跳
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 帶動存儲需求大增，記憶體不論是 HDD、SSD 以及 DRAM 供需逐步緊張，也推升記憶體價格連日強漲，相關族群股價也跟著飛天，本周包括群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW)、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW) 都出現 15% 至 29% 左右的漲幅，迎來超級循環。
業界指出，隨著 AI 運算需求增加，運算跟儲存間的關係變得更加緊密，運算除了需要高頻寬記憶體 HBM 與 DRAM 外，本地的 SSD 也需要升級，以滿足低延遲存取，資料運算完後，再與 SSD、HDD 連接，以處理訓練和推論所需的海量資料，推升整體記憶體用量。
群聯日前就看好，SSD 未來將成為大容量存儲的主流選擇，且因 NAND Flash 原廠過去幾年擴充產能有限，將影響 NAND Flash 自 2026 年開始出現供給短缺的現象，且未來長達 10 年都將維持供給緊俏的態勢。
本周資金全面進駐記憶體類股，其中，群聯一出關後就飆上漲停板，週五更一度創下新高價 835 元，終場收在 829 元，大漲 4%，單周成交量近 3.5 萬張，周漲幅高達 29.13%。
