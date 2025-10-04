〈熱門股〉華通Q3營收勁揚突破200億元 外資買盤激勵股價周漲近6%
鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關，股價 3 日獲外資回補，爆量上漲收在 75.9 元，股價周漲 5.86%，並重新站上所有均線。
華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%，2025 年 1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。華通累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。
華通本周獲三大法人買超 7448 張，並確認 71 元的築底區，主要在低軌衛星 (LEO) 市場的高市占、高成長及躋身雲端服務供應商（CSP）AI ASIC 供應鏈，都成重要題材，股價在外資回頭及量能挹注下，將挑戰前波高點 82.5 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 蘋果拉貨力道猛 華通9月營收創35個月單月新高 Q3站上200億元大關
- 〈焦點股〉華通擁AI ASIC及LEO板題材 量價俱揚站上所有均線
- 華通泰國新產能挹注大加分 高毛利LEO板全年營收成長將逾23%
- 蘋果iPhone 17零組件大拉貨湧現 激勵華通單季營收上看200億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告