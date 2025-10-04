〈熱門股〉華通Q3營收勁揚突破200億元 外資買盤激勵股價周漲近6%

蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 ( 2313-TW ) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關，股價 3 日獲外資回補，爆量上漲收在 75.9 元，股價周漲 5.86%，並重新站上所有均線。

華通本周獲三大法人買超 7448 張，並確認 71 元的築底區，主要在低軌衛星 (LEO) 市場的高市占、高成長及躋身雲端服務供應商（CSP）AI ASIC 供應鏈，都成重要題材，股價在外資回頭及量能挹注下，將挑戰前波高點 82.5 元。