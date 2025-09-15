蘋果iPhone 17零組件大拉貨湧現 激勵華通單季營收上看200億元
鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果 iPhone 17 旗艦系列正式發表並將開賣，蘋果對零組件的備貨、拉貨走勢也成為市場對供應鏈台廠的關注重點，而由供應鏈提出蘋果 iPhone 17 零組件拉貨預測顯示，在 9 月將迎來今年首波大提貨潮，有利於大幅激勵包括華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 兩大蘋果 PCB 供應商第三季業績走高。
包括華通、臻鼎 – KY、晶技 (3042-TW)、大立光 (3008-TW) 等蘋果 iPhone 17 零組件廠在 2025 年 7 月及 8 月營收都較 2024 年同期下滑，而來自供應商的出貨也顯示，今年 7 月及 8 月蘋果對 iPhone 17 零組件的提貨平緩，與去年蘋果 iPhone 16 上市前的 7、8 月大量提貨狀況有差異，也讓第三季前兩個營收相對於去年同期下滑。
但蘋果 iPhone 17 供應鏈台廠指出，9 月起蘋果公司對蘋果 iPhone 17 零組件的提貨態度趨於大胆且積極，預計在 9 月底將出現今年蘋果 iPhone 17 零組件出貨的第一波高峰期，並推升來自蘋果 9 月業績的大幅度挺升。
以華通而言，今年 7 月及 8 月蘋果對 iPhone 17 的 PCB 的出貨相對平緩，單月營收分別爲 59.95 億元及 65.62 億元，合計爲 125.57 億元，但目前看 2025 年第三季將向 200 億元的大關接近，等於 9 月營收在蘋果的大提貨挹注之下，單月營收 將挑戰 74 億元的歷史新高，單月營收月增及年增都高達 15%。第三季營收也將遠遠超越第二季表現，季增 10%。
而晶技指出，今年晶技今年 7 月及 8 月對蘋果 iPhone 零組件供貨組合與去年不同，但就營收面來看，實質來自蘋果營收不減反增，而法人也預估晶技 9 月的對蘋果營收將再成長。
華通第二季營收 182 億元，年增 7.8%、營收創同期歷史新高，毛利率 18.24%，季增 1.07 個百分點，年增 3.25 個百分點，稅後純益 8.31 億元，每股純益 0.7 元，累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。
而正因此一有利因素，華通也獲投顧業者看好業績走勢，預估華通 2025 年每股純益逾 5.5 元，2026 年在 AI ASIC 供應鏈挹注下，每股純益上看 7 元。最新的國內法人對華通的目標看 120 元。
